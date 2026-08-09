Фанаты SHAMAN’а чуть не снесли его вместе с ограждением

09 августа 2026, 13:44

Певец SHAMAN едва не оказался в центре давки на концерте в Абакане

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Накануне SHAMAN выступил на концерте, посвященном 95-летию Абакана. Во время исполнения одной из песен артист решил отойти от сцены и подойти поближе к зрителям, чтобы пообщаться с поклонниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Однако фанаты оказались настолько рады возможности увидеть кумира на расстоянии вытянутой руки, что буквально ринулись ему навстречу. Напор толпы оказался настолько сильным, что металлические ограждения не выдержали и начали падать.



SHAMAN в итоге едва удалось сохранить равновесие и выбраться из этой ситуации без травм. Похоже, встреча с поклонниками получилась гораздо более эмоциональной, чем рассчитывали организаторы. После выступления певец поблагодарил жителей Абакана за теплый прием и поддержку.





«Спасибо за теплый прием, улыбки и силу ваших голосов. Буду ждать новых встреч», — написал SHAMAN.