«Лицо злое! Будь великодушнее!»: Отар Кушанашвили пристыдил Диму Билана за высокомерие

09 августа 2026, 12:35

Отар Кушанашвили призвал Диму Билана извиниться перед зрителями

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* / @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили не смог пройти мимо скандала вокруг недавнего концерта Димы Билана. Шоумен посмотрел, как артист общался с представителями прессы после выступления, и остался недоволен его поведением. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам Кушанашвили, Билан выглядел раздраженным и слишком высокомерно разговаривал с журналистами, которые пытались получить от него комментарии. Ведущий признался, что увиденное напомнило ему манеру общения Ларисы Долиной.





«Лицо злое! Будь великодушнее! Эти люди получают 50 000 рублей за то, чтобы что-нибудь в этом твоем великолепии выцарапать», — заявил Отар.

«Зачем им нужно знать, кто сделал аранжировку седьмой от начала песни?» — возмутился Кушанашвили.

«Я не сомневаюсь, что любое слово об этом концерте ранит Диму Билана. Но вместо вот этого вот можно просто сказать: "Извините за неудобства"», — отметил шоумен.