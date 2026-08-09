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«Лицо злое! Будь великодушнее!»: Отар Кушанашвили пристыдил Диму Билана за высокомерие

Отар Кушанашвили призвал Диму Билана извиниться перед зрителями
Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* / @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили не смог пройти мимо скандала вокруг недавнего концерта Димы Билана. Шоумен посмотрел, как артист общался с представителями прессы после выступления, и остался недоволен его поведением. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



По словам Кушанашвили, Билан выглядел раздраженным и слишком высокомерно разговаривал с журналистами, которые пытались получить от него комментарии. Ведущий признался, что увиденное напомнило ему манеру общения Ларисы Долиной.

«Лицо злое! Будь великодушнее! Эти люди получают 50 000 рублей за то, чтобы что-нибудь в этом твоем великолепии выцарапать», — заявил Отар.
При этом шоумен не понимает, зачем артист настолько резко реагирует на вопросы журналистов и требует от них детального знания всех нюансов концертной программы.

«Зачем им нужно знать, кто сделал аранжировку седьмой от начала песни?» — возмутился Кушанашвили.
Он также предположил, что Дима Билан болезненно воспринимает критику после неудачного выступления. Однако, по мнению Отара, вместо раздражения артисту стоило просто признать проблему и обратиться к зрителям с извинениями.

«Я не сомневаюсь, что любое слово об этом концерте ранит Диму Билана. Но вместо вот этого вот можно просто сказать: "Извините за неудобства"», — отметил шоумен.
Кушанашвили добавил, что Билан мог бы публично признать свою ответственность перед поклонниками и пообещать исправить ситуацию.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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