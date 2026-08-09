«Лицо злое! Будь великодушнее!»: Отар Кушанашвили пристыдил Диму Билана за высокомерие
Отар Кушанашвили призвал Диму Билана извиниться перед зрителями
Отар Кушанашвили не смог пройти мимо скандала вокруг недавнего концерта Димы Билана. Шоумен посмотрел, как артист общался с представителями прессы после выступления, и остался недоволен его поведением. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам Кушанашвили, Билан выглядел раздраженным и слишком высокомерно разговаривал с журналистами, которые пытались получить от него комментарии. Ведущий признался, что увиденное напомнило ему манеру общения Ларисы Долиной.
«Лицо злое! Будь великодушнее! Эти люди получают 50 000 рублей за то, чтобы что-нибудь в этом твоем великолепии выцарапать», — заявил Отар.При этом шоумен не понимает, зачем артист настолько резко реагирует на вопросы журналистов и требует от них детального знания всех нюансов концертной программы.
«Зачем им нужно знать, кто сделал аранжировку седьмой от начала песни?» — возмутился Кушанашвили.Он также предположил, что Дима Билан болезненно воспринимает критику после неудачного выступления. Однако, по мнению Отара, вместо раздражения артисту стоило просто признать проблему и обратиться к зрителям с извинениями.
«Я не сомневаюсь, что любое слово об этом концерте ранит Диму Билана. Но вместо вот этого вот можно просто сказать: "Извините за неудобства"», — отметил шоумен.Кушанашвили добавил, что Билан мог бы публично признать свою ответственность перед поклонниками и пообещать исправить ситуацию.