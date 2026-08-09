«Невероятно приятно»: ST получил благодарность от президента России
Рэпер ST рассказал о своих эмоциях после вручения государственной награды
Рэпер ST поделился в соцсетях радостной новостью — артист получил благодарность от президента России Владимира Путина за заслуги в области культуры и искусства.
Музыкант признался, что для него это стало особенно важным событием и он высоко ценит оказанное внимание.
«Невероятно приятно получить благодарность от Владимира Владимировича Путина. Для меня это очень ценно и значимо», — прокомментировал ST.Артист не стал скрывать эмоций и отметил, что подобное признание имеет для него особое значение. Для музыканта это не только повод для гордости, но и оценка его многолетней работы в сфере культуры.