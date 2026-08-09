«Невероятно приятно»: ST получил благодарность от президента России

09 августа 2026, 12:51

Рэпер ST рассказал о своих эмоциях после вручения государственной награды

ST (Фото: Instagram* / @st_stoizsta)

Рэпер ST поделился в соцсетях радостной новостью — артист получил благодарность от президента России Владимира Путина за заслуги в области культуры и искусства.





Музыкант признался, что для него это стало особенно важным событием и он высоко ценит оказанное внимание.





«Невероятно приятно получить благодарность от Владимира Владимировича Путина. Для меня это очень ценно и значимо», — прокомментировал ST.