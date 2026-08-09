Криштиану Роналду посмеялся над фанатами, которые ждали его свадьбу
Тысячи поклонников Криштиану Роналду устроили настоящий ажиотаж на Мадейре, ожидая свадьбу футболиста и его возлюбленной Джорджины Родригес. В соцсетях активно обсуждалось, что пара якобы планирует пожениться 8 августа, поэтому фанаты решили лично стать свидетелями долгожданной церемонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поклонники собрались возле предполагаемого места проведения свадьбы и терпеливо ждали появления звездной пары. Однако время шло, а ни Роналду, ни Джорджина так и не приехали.
В итоге долгожданная церемония для фанатов превратилась в ожидание с неизвестным финалом. А сам футболист, судя по всему, решил не упускать возможность пошутить над ситуацией.
Позже Роналду заметил в соцсетях видео с толпой поклонников, которые собрались в ожидании его свадьбы, и оставил под публикацией ироничный комментарий.
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