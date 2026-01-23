Мужа Ксении Собчак назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Российского режиссера театра и кино, драматурга и поэта Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Как пишут «Известия», с 2019 года Константин возглавляет в качестве художественного руководителя Театр на Малой Бронной, а с 2024-го — Театр-сцену «Мельников». Параллельно он занимается преподаванием, проводит мастер-классы в Московской школе нового кино.
Богомолов имеет звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Уточняется, что он получил его за вклад в развитие сценического искусства.
Ранее, 14 января, стало известно о смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Заслуженный артист России ушел из жизни на 65-м году.
Читайте также: