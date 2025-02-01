Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца

1 февраля американская актриса Лили Коллинз поделилась радостной новостью: 35-летняя звезда «Эмили в Париже» в первый раз стала мамой. В то же время журналисты Daily Mail подняли старые интервью Лили и нашли любопытную цитату. Выяснилось, что в 2017 году девушка рассказывала, что именно желание иметь ребенка помогло ей преодолеть серьезное расстройство пищевого поведения.