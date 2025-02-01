Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца

Лили Коллинз (Фото: соцсети)
1 февраля американская актриса Лили Коллинз поделилась радостной новостью: 35-летняя звезда «Эмили в Париже» в первый раз стала мамой. В то же время журналисты Daily Mail подняли старые интервью Лили и нашли любопытную цитату. Выяснилось, что в 2017 году девушка рассказывала, что именно желание иметь ребенка помогло ей преодолеть серьезное расстройство пищевого поведения.
Тогда актриса снялась в картине «До костей» — о девушке, которая страдает от анорексии. В интервью, которые она давала перед выходом фильма, Коллинз поделилась сокровенным: она и сама со школьных времен боролась с РПП.
В социальных сетях фанаты выразили обеспокоенность здоровьем Лили, поскольку дочь актрисы и ее супруга Чарли Макдауэлла родилась при помощи суррогатной матери.
Туве Джейн Макдауэлл (Фото: соцсети)
Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что в ряде эпизодов последнего сезона «Эмили в Париже» Лили выглядит чрезмерно худой.
В своем личном блоге Лили Коллинз поделилась фотографией новорожденной дочери, которую назвали Туве Джейн Макдауэлл.
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«Когда я была моложе, я хотела достичь образа, который считала совершенством — того, что я видела в СМИ. Но затем, когда я стала старше, я поняла, что совершенства не существует, и мои приоритеты изменились, потому что я хочу когда-нибудь завести семью. Я не хочу, чтобы эти навязанные мной же проблемы влияли на то, смогу ли я иметь детей. Потому что реальность такова, что вы не можете иметь детей, когда вы так больны», — отметила она в беседе с журналом Harper's Bazaar в 2017 году.
В социальных сетях фанаты выразили обеспокоенность здоровьем Лили, поскольку дочь актрисы и ее супруга Чарли Макдауэлла родилась при помощи суррогатной матери.
Туве Джейн Макдауэлл (Фото: соцсети)
Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что в ряде эпизодов последнего сезона «Эмили в Париже» Лили выглядит чрезмерно худой.
«Думаю, что беременность, если она вообще была возможна в этом случае, слишком обострила бы ее прошлые проблемы, чтобы рисковать», — отмечал один из читателей Daily Mail.
В своем личном блоге Лили Коллинз поделилась фотографией новорожденной дочери, которую назвали Туве Джейн Макдауэлл.
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Ольга Енгалычева