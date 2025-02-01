«Поднимаюсь на вулканы»: Полина Диброва рассказала, как похудела на 12 кг

Полина Диброва (фото: соцсети)
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала об уходе о себе и поделилась мнением о препарате «Оземпик», который знаменитости активно используют для похудения.
Полина Диброва поделилась своими успехами по снижению веса. Чуть менее десяти лет назад она внезапно поправилась на 12 килограммов, после чего длительное время не могла похудеть, то снижая вес, то вновь набирая его. Но в итоге ей удалось победить.
Главный секрет фотомодели кроется в физической активности. Трижды в неделю она занимается спортом и устраивает пробежки, если позволяет погода.
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Главный секрет фотомодели кроется в физической активности. Трижды в неделю она занимается спортом и устраивает пробежки, если позволяет погода.
«Я хожу в походы, поднимаюсь на вулканы. Я за любые проявления активности. И безусловно, мы это то, что мы едим, поэтому нужно очень внимательно относиться к своей еде. Нужно понимать, что если вы выпиваете алкоголь, то вы гораздо больше потребляете калорий и вам сложнее сбрасывать лишние килограммы. Безусловно нужно двигаться. Это очень важно. И если выбирать поехать на лифте или подняться по лестнице, я бы пошла по лестнице», – подчеркнула девушка.Также Диброва высказалась о популярном лекарстве от диабета, которое позволяет похудеть. Она отметила, что относится к нему абсолютно спокойно, а к людям, принимающим его, – с пониманием. Если врач не увидел противопоказаний к препарату, то почему бы и нет, пояснила звезда, отметив, что выступает за эстетику и красоту.
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Анастасия Чинкова