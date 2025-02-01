После скандальной истории с трупом в машине стал известен необычный райдер Гоши Куценко

Гоша Куценко (фото: соцсети)
После скандальной истории с трупом в автомобиле Гоши Куценко стал известен райдер актёра.
Выяснилось, что артист не требует для себя ничего необычного, соглашаясь выступать на частных вечеринках. Приглашающей стороне это обойдётся в гонорар, начинающийся от 4,2 миллиона рублей. При этом Куценко придёт уже подготовленным, со сценарием. Выступать он может либо один, либо с музыкантами.
Из требований у актёра только экзотический напиток – граппа – итальянский виноградный алкогольный напиток. Он должен быть выдержан либо в бочках для виски, либо в бочках для сотерна. Если же менеджерам не удастся найти требуемое, то можно предложить альтернативу, но по предварительной договорённости с менеджером актёра.
Остальное в райдере стандартно: фруктовая, овощная, мясная, сырная и рыбная тарелки, вино, чай, кофе, сок и энергетики.
Особое внимание уделяется охране на время выступления. Она больше нужна не самому актёру, а должна находиться рядом с гримёркой, где лежит дорогое имущество.
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Из требований у актёра только экзотический напиток – граппа – итальянский виноградный алкогольный напиток. Он должен быть выдержан либо в бочках для виски, либо в бочках для сотерна. Если же менеджерам не удастся найти требуемое, то можно предложить альтернативу, но по предварительной договорённости с менеджером актёра.
Остальное в райдере стандартно: фруктовая, овощная, мясная, сырная и рыбная тарелки, вино, чай, кофе, сок и энергетики.
Особое внимание уделяется охране на время выступления. Она больше нужна не самому актёру, а должна находиться рядом с гримёркой, где лежит дорогое имущество.
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Анастасия Чинкова