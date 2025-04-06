Гагарина, Шура и Тимати потеряли десятки миллионов рублей на бизнесе

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)
В прошлом году бизнес некоторых российских звёзд потерпел серьёзные убытки. Полина Гагарина, Шура и другие артисты лишились десятков миллионов долларов.
Полина Гагарина владеет компанией по организации концертов. В 2024 году выручка фирмы рухнула с 206 миллионов рублей до 161 миллиона. Прибыль при этом также значительно упала с 25 миллионов рублей в 2023 году до минус 43 миллионов в 2024.
Плохи дела и у Шуры, который владеет компанией, принадлежащей его директору Павлу Депершмидту. Фирма занимается одновременно организацией концертов и продажей одежды. В минувшем году её выручка сократилась с 25 миллионов до 14 миллионов рублей, убыток составил 6,5 миллиона, пишет KP.RU.
Также в убыток ушло дело рэпера Тимати и его бизнес-партнёра Антона Пинского. Их сеть ресторанов принесла в прошлом году на 44 миллиона рублей меньше, чем в 2023 году. Выручка составила 211 миллионов рублей, а убыток – 2,9 миллиона рублей.
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Плохи дела и у Шуры, который владеет компанией, принадлежащей его директору Павлу Депершмидту. Фирма занимается одновременно организацией концертов и продажей одежды. В минувшем году её выручка сократилась с 25 миллионов до 14 миллионов рублей, убыток составил 6,5 миллиона, пишет KP.RU.
Также в убыток ушло дело рэпера Тимати и его бизнес-партнёра Антона Пинского. Их сеть ресторанов принесла в прошлом году на 44 миллиона рублей меньше, чем в 2023 году. Выручка составила 211 миллионов рублей, а убыток – 2,9 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова