Увеличились доходы на десятки миллионов: раскрыта прибыль фирмы Полины Гагариной

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)
Фирма певицы Полины Гагариной заработала 249 миллионов рублей на ее выступлениях, сообщает Kp.ru.
Согласно информации источника, на имя певицы зарегистрировано несколько компаний, и через одну из них она получает доход от своих выступлений. В прошлом году выручка ООО «Полина Гагарина» составила 249 миллионов рублей, что на 35 миллионов больше по сравнению с 2023 годом. При этом утверждается, что Полине принадлежит лишь 0,05% компании. Она уменьшила свою долю в 2021 году во время развода, чтобы не дать экс-партнеру возможность претендовать на прибыль.
Кроме того, Kp.ru сообщает о финансовых результатах компании Олега Газманова. Его фирма столкнулась с падением выручки — с 144 миллионов до 22 миллионов рублей. При этом 90% компании принадлежит самому артисту, а оставшиеся 10% оформлены на его сына.
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Кроме того, Kp.ru сообщает о финансовых результатах компании Олега Газманова. Его фирма столкнулась с падением выручки — с 144 миллионов до 22 миллионов рублей. При этом 90% компании принадлежит самому артисту, а оставшиеся 10% оформлены на его сына.
Ранее Павел Дуров смог заработать почти 100 миллионов рублей за полчаса на виртуальных кирпичах для Telegram. 1 апреля бизнесмен запустил в мессенджере новую функцию подарков, которая быстро привлекла внимание пользователей.
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Анастасия Хохлова