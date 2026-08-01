Фанатки Леонардо Ди Каприо пытались подкупить охрану клуба ради встречи с актёром

01 августа 2026, 19:27

Фанатки Ди Каприо предложили охране €500 за фото с голливудской звездой

Леонардо Ди Каприо (Фото: кадр из фильма «Начало»)

Леонардо Ди Каприо вновь оказался в центре внимания поклонниц во время отдыха на юге Франции. В одном из ночных клубов Сен-Тропе сразу несколько девушек попытались любыми способами попасть к 51-летнему актёру, однако их попытки оказались безуспешными.