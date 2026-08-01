Фанатки Леонардо Ди Каприо пытались подкупить охрану клуба ради встречи с актёром
Леонардо Ди Каприо вновь оказался в центре внимания поклонниц во время отдыха на юге Франции. В одном из ночных клубов Сен-Тропе сразу несколько девушек попытались любыми способами попасть к 51-летнему актёру, однако их попытки оказались безуспешными.
Как сообщает Page Six, инцидент произошёл в клубе Raspoutine. По данным источников, шесть посетительниц хотели лично познакомиться с Ди Каприо. Одна из девушек даже предложила охраннику 500 евро за возможность сделать совместную фотографию со звездой.
На этом настойчивость поклонниц не закончилась. Две девушки передавали свои номера телефона через сотрудников заведения, а одна из них продолжала уговаривать охрану пропустить её к актёру.
Однако сотрудники службы безопасности отказались идти на уступки. По информации источника, охранник вежливо отклонил предложение, а позже с юмором обсудил произошедшее с коллегами.
Сейчас Леонардо Ди Каприо проводит отпуск в Сен-Тропе вместе со своей возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти. В последние недели пару неоднократно замечали на яхте у побережья Франции, а также во время прогулок и ужинов в местных ресторанах. В компании актёра и модели также была замечена актриса Лора Харриер.
Средиземноморское побережье уже много лет остаётся любимым местом летнего отдыха Ди Каприо. Несмотря на то что актёр традиционно старается скрываться от лишнего внимания за кепками и неприметной одеждой, избежать интереса папарацци и поклонников ему по-прежнему не удаётся.
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