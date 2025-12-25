«Фантастические байки»: Bearwolf заявила, что не получила ни рубля за Godzilla
Исполнительница вирусного хита Godzilla Bearwolf (настоящее имя — Валерия) заявила, что так и не получила ни копейки за трек, который с лета 2024 года звучал буквально из каждого динамика.
В комментарии Super певица рассказала о конфликте с лейблом «Слышно», который, по её словам, не выполняет финансовые обязательства.
Артистка утверждает, что представители лейбла либо не выходят на связь, либо объясняют задержки выплат «заблокированными счетами», при этом продолжая активно нанимать сотрудников. С июня 2024 года права на управление треком находились у ИП Валентина Кангро, и за это время, по подсчётам Bearwolf, доход от Godzilla превысил 18 миллионов рублей с учётом процентов.
Певица намерена добиваться справедливости в суде. По её мнению, деньги были попросту присвоены и израсходованы. При этом Валерия подчёркивает, что её ситуация — не единичный случай: по её информации, у Валентина Кангро есть финансовые обязательства и перед другими известными артистами, однако их имена она раскрывать не стала.
