«Фантастические байки»: Bearwolf заявила, что не получила ни рубля за Godzilla

25 декабря 2025, 18:03

Певица Bearwolf готовит судебный иск против лейбла «Слышно»

Bearwolf (Фото: Instagram* / @valeriya_bearwolf)

Исполнительница вирусного хита Godzilla Bearwolf (настоящее имя — Валерия) заявила, что так и не получила ни копейки за трек, который с лета 2024 года звучал буквально из каждого динамика.