«Фарфоровая куколка»: Саша Савельева раскрыла секрет своей стройности

12 мая 2026, 05:12

Певица Саша Савельева поделилась секретом своей стройной фигуры

Саша Савельева (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

42‑летняя певица Саша Савельева в последнее время активно посещает светские мероприятия, привлекая внимание публики своей безупречной фигурой. Артистка рассказала, как ей удается держать себя в форме.





Внешний вид певицы на одном из мероприятий вызвал бурю эмоций у очевидцев. Одна из зрительниц даже сравнила ее с «фарфоровой куколкой», пишет «МК».



Выпускница первого сезона «Фабрики звезд» поделилась правилами своего питания. По словам Савельевой, она не придерживается жестких диет и не голодает — в ее рационе есть место даже сладостям. При этом певица внимательно относится к балансу нутриентов.

«Питание у меня хорошее. Стараюсь добирать белок. Обязательно — углеводы, обязательно — клетчатку. Слежу за тем, чтобы всё сбалансировано было», — объяснила знаменитость.