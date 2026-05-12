Солистка «Миража» Болдышева объяснила отсутствие штампа в паспорте
57‑летняя экс‑солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева в интервью «МК» поделилась взглядами на официальный брак. Артистка уже 35 лет живет вместе с лидером коллектива Алексеем Горбашовым и убеждена, что штамп в паспорте вовсе не гарантирует семейное счастье.
Опыт прошлых отношений подтвердил для Екатерины условность формальных обязательств. Ее предыдущий брак распался, несмотря на наличие всех необходимых документов, что привело к длительным юридическим проволочкам. По этой причине певица не считает регистрацию отношений обязательной, и свой нынешний союз с Горбашовым она предпочитает строить без печати в паспорте.
«Я была замужем, и наличие штампа никак не помогло. Сейчас его отсутствие никак не влияет на мои отношения с Алексеем. Но я ни в коем случае не призываю никого следовать моему примеру», — подчеркнула Болдышева.Секрет долгой гармонии в паре, по словам артистки, кроется не в юридических формальностях, а в личных качествах партнера и повседневных проявлениях любви. Екатерина отмечает исключительную выдержку Алексея, благодаря которой серьезные ссоры в их семье практически невозможны. Истинную ценность чувств, как считает певица, отражают простые, но внимательные поступки: например, когда Алексей молча ставит чайник утром, понимая, что она не выспалась.