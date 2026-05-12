Солистка «Миража» Болдышева объяснила отсутствие штампа в паспорте

12 мая 2026, 03:59

Солистка «Миража» Болдышева назвали причину отказа выходить замуж

Катерина Болдышева (Фото: Instagram* / @gruppa_mirage)

57‑летняя экс‑солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева в интервью «МК» поделилась взглядами на официальный брак. Артистка уже 35 лет живет вместе с лидером коллектива Алексеем Горбашовым и убеждена, что штамп в паспорте вовсе не гарантирует семейное счастье.





Опыт прошлых отношений подтвердил для Екатерины условность формальных обязательств. Ее предыдущий брак распался, несмотря на наличие всех необходимых документов, что привело к длительным юридическим проволочкам. По этой причине певица не считает регистрацию отношений обязательной, и свой нынешний союз с Горбашовым она предпочитает строить без печати в паспорте.



«Я была замужем, и наличие штампа никак не помогло. Сейчас его отсутствие никак не влияет на мои отношения с Алексеем. Но я ни в коем случае не призываю никого следовать моему примеру», — подчеркнула Болдышева.