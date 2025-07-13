«Фарш не провернешь назад»: Лера Кудрявцева пожалела о словах об алкоголизме мужа
Кудрявцева пожалела о сказанных на эмоциях словах об алкоголизме молодого мужа
Лера Кудрявцева вышла на связь в своем Telegram-канале после слез и откровений об алкоголизме мужа, хоккеиста Игоря Макарова.
По словам телеведущей, она сожалеет о сказанном ранее. Знаменитость пояснила, что действовала на эмоциях, хотя обычно это ей не свойственно.
«Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем», — написала Кудрявцева.
Ранее Лера заявляла, что отдает себе отчет в том, что выносит на публику семейные проблемы. Звезда отметила, что устала делать вид, будто у нее все хорошо.