«Фарш не провернешь назад»: Лера Кудрявцева пожалела о словах об алкоголизме мужа

13 июля 2025, 15:47

Кудрявцева пожалела о сказанных на эмоциях словах об алкоголизме молодого мужа

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева вышла на связь в своем Telegram-канале после слез и откровений об алкоголизме мужа, хоккеиста Игоря Макарова.





По словам телеведущей, она сожалеет о сказанном ранее. Знаменитость пояснила, что действовала на эмоциях, хотя обычно это ей не свойственно.





«Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем», — написала Кудрявцева.