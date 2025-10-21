«Мари что-то химичит»: Киркоров анонсировал фит с Краймбрери

21 октября 2025, 12:39

Киркоров записал песню с Мари Краймбрери и назвал её «потрясающим продюсером»

Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @marikraimbrery)

Филипп Киркоров готовит громкую музыкальную коллаборацию с Мари Краймбрери. Певец рассказал, что Мари не только написала для него песню, но и выступила продюсером проекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».







«Она уже записана. Мари сейчас там что-то химичит, сливает всё в лучший результат, поэтому когда выйдет — зависит от неё. Она прям потрясающий продюсер, я даже ездил и перезаписывал там кое-что… Был на её аншлаговом концерте в ВТБ, ну потрясающее шоу. Только родила, а уже подняла на ноги такую грандиозную программу», — поделился артист на премьере фильма «Алиса в стране чудес».

«Думаю, у нас с Мариночкой должно родиться детище в следующем году», — отметил артист.