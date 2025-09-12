«Вафел весёлый»: Экстремально похудевший сын Сафронова шокировал «Выживалити»
Участники «Выживалити» раскритиковали настроение конкурсанта Луки Затравкина
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин неожиданно присоединился к шоу «Выживалити. Наследники». Об этом сообщает издание Страсти.
Участники восприняли появление экстремально похудевшего Затравкина негативно.
«Реально бесит его настрой. Извините, мы все тут измученные жизнью за четыре недели, а тут какой-то вафел весёлый приходит», — сказал сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий.Сын Децла Антоний Толмацкий также не одобрил появление Луки. Юноша признался, что его раздражает манера поведения и юмор нового соперника. При этом несколько девушек на проекте поддержали Затравкина.
Эммануэль, дочь основателя «Хора Турецкого», обрадовалась появлению Луки и надеется на его помощь в быту. Дочь певицы Славы Александра Морозова также его поддержала. Она сказала, что на острове не хватает позитивных эмоций, и буллить новичка нечестно.