«Тяжёлые времена позади. Отпустила прошлое»: Ольга Бузова больше не вспоминает Даву

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Недавно бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Дава, сообщил о пополнении, которое ожидается в его семье. Поклонники начали переживать, как отнесётся к этой новости теледива, которая тяжело переживала разрыв с рэпером.
Love Radio поспешило всех успокоить: с актрисой, певицей и телеведущей всё в порядке, Ольга научилась отпускать прошлое, пережила тяжёлые времена и намерена двигаться дальше.
Бузова посоветовала девушкам не зацикливаться на прошлом, уметь с ним прощаться, иначе оно будет держать и не отпускать. Его следует помнить, ценить и даже любить, потому что без прошлого не было бы ни настоящего, ни будущего. Бывает непросто и даже больно отпускать то, что было раньше, но это надо пережить, считает певица.
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«Что же мне написать бывшему в валентинке? Да ничего! Не надо писать бывшим, девочки, поздравьте и приласкайте лучше того, кто дорог вам сейчас!», — сказала артистка, отвечая на соответствующий вопрос.
Бузова посоветовала девушкам не зацикливаться на прошлом, уметь с ним прощаться, иначе оно будет держать и не отпускать. Его следует помнить, ценить и даже любить, потому что без прошлого не было бы ни настоящего, ни будущего. Бывает непросто и даже больно отпускать то, что было раньше, но это надо пережить, считает певица.
«Ненормально, когда человек не переживает из-за расставания — если любили, не стесняйтесь, не бойтесь переживаний, но когда все прошло, идите вперед с гордо поднятой головой», — сказала Ольга в эфире радиостанции.Недавно стало известно, что у знаменитой участницы и экс-ведущей скандального проекта Дом-2 появился новый поклонник —судебный пристав Роман Литаров. Он задаривает Бузову роскошными букетами и дорогими подарками. Но 39-летняя Ольга не спешит комментировать возможные перемены в личной жизни, заявляя, что заботится о своей женской репутации.
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Александр Бойцов