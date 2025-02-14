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«Тяжёлые времена позади. Отпустила прошлое»: Ольга Бузова больше не вспоминает Даву

Ольга Бузова рассказала о своём отношении к бывшему возлюбленному Даве
Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Недавно бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Дава, сообщил о пополнении, которое ожидается в его семье. Поклонники начали переживать, как отнесётся к этой новости теледива, которая тяжело переживала разрыв с рэпером.
Love Radio поспешило всех успокоить: с актрисой, певицей и телеведущей всё в порядке, Ольга научилась отпускать прошлое, пережила тяжёлые времена и намерена двигаться дальше.

«Что же мне написать бывшему в валентинке? Да ничего! Не надо писать бывшим, девочки, поздравьте и приласкайте лучше того, кто дорог вам сейчас!», — сказала артистка, отвечая на соответствующий вопрос.



Бузова посоветовала девушкам не зацикливаться на прошлом, уметь с ним прощаться, иначе оно будет держать и не отпускать. Его следует помнить, ценить и даже любить, потому что без прошлого не было бы ни настоящего, ни будущего. Бывает непросто и даже больно отпускать то, что было раньше, но это надо пережить, считает певица.

«Ненормально, когда человек не переживает из-за расставания — если любили, не стесняйтесь, не бойтесь переживаний, но когда все прошло, идите вперед с гордо поднятой головой», — сказала Ольга в эфире радиостанции.

Недавно стало известно, что у знаменитой участницы и экс-ведущей скандального проекта Дом-2 появился новый поклонник —судебный пристав Роман Литаров. Он задаривает Бузову роскошными букетами и дорогими подарками. Но 39-летняя Ольга не спешит комментировать возможные перемены в личной жизни, заявляя, что заботится о своей женской репутации.

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«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
14 февраля 2025, 16:30

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова дала большое интервью, в котором затронула тему отношений с мужем Евгением Петросяном. Она в очередной раз подтвердила, что их роман начался задолго до официального развода юмориста с Еленой Степаненко.
По словам Брухуновой, ещё до свадьбы она отвечала не только за руководство театром Петросяна, но и за его стиль. Последние 12 лет именно она выбирает артисту одежду, в которой он выступает, посещает светские мероприятия и щеголяет на отдыхе.

Татьяна подчеркнула, что Петросян далеко не всегда был таким франтом, как сейчас. Ей пришлось аккуратно втереться к нему в доверие и постепенно вносить изменения в его гардероб.

«12 лет я стою у руля его образа, но, на самом деле, это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит всё такое классическое... Я вела свой путь ненавязчиво, но поскольку он человек творческий, он всегда открыт к экспериментам, мне в этом смысле повезло. Он не боится ярких цветов, у него невероятное количество ярких носков и всё такое прочее... Я очень радуюсь, когда он идёт на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне образ и говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие – это очень важно!», – рассказала Брухунова.
Молодая супруга Петросяна не стала скрывать, что гордится как образами мужа, так и своими. Однако недавно она попала в серьёзный скандал, когда раскритиковала девушек, покупающих поддельные сумки.

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«Проиграл суд!»: Алана Мамаева с радостью объявила о победе над бывшим мужем-футболистом
14 февраля 2025, 16:27

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск 36-летнего футболиста Павла Мамаева к бывшей жене. Алана Мамаева прокомментировала ситуацию.
Телезвезда была замужем дважды. Брак с футболистом Мамаевым продлился восемь лет. За эти годы Алана простила мужу измены и дождалась его из тюрьмы, куда он попал после драки в ресторане. Сейчас у Павла другая семья – супруга Надежда Санько и двое сыновей.

Однако футболист, несмотря на счастливую семейную жизнь, всё не может рассчитаться с бывшей и постоянно забрасывает её судебными исками. Та же в ответ пытается добиться увеличения алиментов. По словам Аланы, бывший супруг выплачивает их общей дочери всего 10 тысяч рублей, что по меркам заработков футболистов небольшая сумма. Однако Мамаев в ответ утверждает, что он безработный.

Спортсмен обвиняет бывшую жену в том, что она необоснованно обогатилась за время совместного проживания. В связи с этим он решил вернуть деньги и подал иск в суд. Однако 14 февраля стало известно, что столичный Пресненский суд отклонил этот иск на 10 миллионов рублей.

Звезда в личном блоге опубликовала эту новость и осталась довольна, что Мамаев проиграл суд. Однако она убеждена, что на этом дело не закончится. Зная своего экс-мужа, она предположила, что он будет подавать апелляцию.

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Слухи об ориентации* и поздний брак: почему Виталий Егоров не ведет соцсети и сажает деревья в Калужской области?
14 февраля 2025, 16:02

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Я требую любви!»)

За профессиональную деятельность Виталий Егоров отыграл огромное количество всевозможных ролей. Он перевоплощался в самовлюбленного модельера, математика, бросившего семью, режиссера и даже медика. Егоров привык выкладываться по полной, именно так, как его учил Олег Табаков. Виталий был уверен в том, что у него складывается в жизни все хорошо, потому что удача всегда на его стороне.

Биография Виталия Егорова

Виталий появился на свет в Корсунь-Шевченковском — там будущий артист засиял в декабре 1968 года. Папа Егорова был водителем, а мама работала поваром, именно поэтому они с детства приучали своего мальчика к труду. В раннем возрасте Виталий научился доить коров и трудиться на огороде.

Егорова очень привлекали точные науки, поэтому вовсе неудивительно, что он был учеником физико-математической школы. В пятнадцатилетнем возрасте Виталий решил поехать в Днепропетровск, где он стал студентом театрального училища. После окончания обучения, Егоров поехал в Одессу, где стал работать в театре. После армии, будущий артист оказался в мастерской Олега Табакова, где он продолжил учебу.

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Творческий путь Виталия Егорова

Виталий нередко играл в постановках. За его работай можно было понаблюдать в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу. Сейчас артист преподавал в школе О. Табакова.

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Дебютировал в кино Егоров в 2001 году, сыграв в фильме «Антикиллер». Первая заметная роль Егорова была в мелодраматическом проекте под названием «Московская сага». Потом фильмография дополнилась популярным на тот момент сериалом «Не родись красивой», где Виталию досталась роль модельера. Спустя некоторое время актер появился в сериале «Цыганки», а еще в проекте «Дыши со мной». 2014 год подарил Егорову роль в фильме «Господа-товарищи», а потом артист снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». В 2019 году Виталий появился в сериале «Бихэппи», а в 2020 году в проекте «Горюнов».

Интересные факты об актере:

  • не ведет страницы в соцсетях;
  • в детстве окончил музыкальную школу по классу баяна;
  • любит огород и работать в земле, артисту это приносит большое удовольствие и спокойствие;
  • получил награду — заслуженный артист Российской Федерации.
Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Личная жизнь Виталия Егорова

Поскольку Егоров на протяжении долгого времени не мог найти свою любовь, некоторые полагали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Однако судьба сложилась так, что счастье Виталий смог обрести только в тридцать девять лет. Его женой стала девушка по имени Наталья, которая была редактором на телевидении. Избранница артиста родила ему двух дочерей: Аню и Машу.

Виталий Егоров сейчас

Несколько лет назад Виталий Егоров говорил, что закончилось строительство большого дома в Калужской области, а участок уже благоустроен. Актер отмечал, что многое он делал сам: разбивал сад и огород, сажал деревья. В 2023 году режиссеры пригласили Егорова на съемки сериала «Раневская».

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«Возможно, я об этом пожалею»: Екатерина Вилкова показала забавный семейный ролик с Ильёй Любимовым
14 февраля 2025, 15:48

Екатерина Вилкова и Илья Любимов (фото: Instagram* @oldkavilochka)

Екатерина Вилкова впервые показала, как поёт с мужем Ильёй Любимовым.
Актриса в честь Дня всех влюблённых решила поднять настроение подписчикам. Она опубликовала видео, в котором вместе с супругом исполняет песню Филиппа Киркорова «Снег». Супруги пели по очереди – по строчке. При этом было заметно, как старается Любимов. Вилкова призналась, что её пост может не понравиться мужу.

«Возможно, я об этом пожалею. Но пусть сегодня это видео побудет здесь. Мои архивы, или рубрика «идеальный подарок». Несколько лет назад муж приволок домой «Золотой караоке». И гордо вручил это чудо мне – человеку, которому медведь в детстве отдавил все уши. Вот такая любовь», – написала под роликом Вилкова.

Видео: Instagram* @oldkavilochka

Подписчики в комментариях высоко оценили пост. Многие отметили, что супруги пели очень душевно и чувственно. Также фолловеры написали, что обожают пару Любимова и Вилковой, поскольку они невероятно талантливые и красивые.

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Визуально постарел лет на 30 и слил в сеть пикантное видео с Волочковой: что шокировало фанатов Никиты Джигурды
14 февраля 2025, 15:48

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Инстаграм* @marinanisina)

Недавно фанаты с трудом узнали актера и шоумена Никиту Джигурду. Он появился на публике в неожиданном образе: окладистая борода, усы и длинные седые волосы. Артист был облачен в черное, без привычных цепей и крестов. Многие заметили, что актер визуально постарел лет на 30 и ему необходимо срочно вернуть прежний облик.
«Главное, чтобы не устраивал пьяные дебоши, никого не бил. А как он выглядит, это его дело. Я, слава богу, давно его не видел», — отметил актер Алексей Гаврилов.

Джигурда вышел в свет с женой Мариной Анисиной. Олимпийская чемпионка, по всей видимости, тоже не в восторге от нового стиля любимого. Однако шоумен уже дал супруге слово, что летом все исправит.

«Зачем пугать любимую женщину. Да, так будет моложе, другой мужчина, а я тот же самый», — объяснил Никита.

При этом Джигурда не только скромно выглядел, но и вел себя без привычного эпатажа. Говорил шоумен негромко, даже мат не проскальзывал. Он все время обнимал жену.

«Я сейчас могу посещать мероприятия. А то я просто занимаюсь молитвой, медитацией и наблюдением», — подчекнул Никита Джигурда.

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)


Прошлой зимой в жизни актера произошло два знаковых события: он наконец-то перевез семью из Франции в Россию. А еще стал участником скандала с Анастасией Волочковой. По Сети начало гулять видео, на котором шоумен и балерина неприлично танцевали в ее особняке. После этого Волочкова публично поставила крест на 20-летней дружбе с Джигурдой.

«Знаете, передо мной никто не извинился. Я просто хочу забыть существование этой семьи в моей жизни. Извините, ради бога. Просто не хочу о них даже говорить, вспоминать и просто помнить то, что мне пришлось расхлебывать», — уточнила Волочкова.

Анастасия была уверена, что в Сеть пикантное видео попало по вине Джигурды. Однако шоумен отрицал это.

«Многие: это Джигурда опять запустил ради пиара. Да ничего подобного», — подчеркнул он.

После этой истории артист ушел в тень и стал избегать прессы. У некоторых даже появилась версия: уж не вмешалась ли в скандал его жена Марина Анисина, которой явно не по нраву выходки супруга?

«Учитывая, что они перебрались из-за границы и сейчас живут в России всей семьей, я думаю, что она поговорила все-таки с мужем, попыталась его остепенить, чтобы он взялся за какой-то нормальный серьезный проект, а не эти голые танцы, какие-то постоянные скандалы, ор и пьянка», — отметила светский журналист Светлана Рябкова.

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Инстаграм* @marinanisina)


Сейчас Джигурда совсем не похож на себя прежнего. Судя по всему, семейная идиллия ему оказалась дороже. Анисина теперь поблизости, дети помаленьку привыкают к Москве. Марина уделяет мужу и наследникам все свое время. Из-за этого спортсменка все еще не вышла на работу.

Супруга шоумена подчеркнула, что быть мамой детей, женой и гением — это большая работа.

«Я считаю, это не аргумент. Безусловно, уроки, дети, встретить со школы и так далее — все это, конечно, время. И когда ты работаешь, это неудобно. Но уже у них дети в таком возрасте, в подростковом. Я думаю, они сами могут приходить домой, делать отчасти какие-то домашние задания. Просто Анисиной уже не хочется выходить на работу. Я думаю, она привыкла быть дома», — полагает журналист Рябкова.

Фанатам остается лишь строить догадки, на какие деньги семья жила последнее время. Однако Джигурда заверил, что по-прежнему работает, снимается в крупном проекте. Для которого, по словам шоумена, он якобы и поменял свой стиль.

«Это творческий процесс, поскольку меня утвердили в очень серьезном проекте. И для роли как раз нужен такой образ, поскольку это ведическая Русь», — откровенничал Джигурда.

Но поклонники считают, что долгое время так себя вести шоумен не сможет. Поскольку популярность Никиты всегда держалась на провокациях и скандалах. Уже летом 2025 года съемки в проекте закончатся. Ему придется думать, как дальше содержать родных. И хотя Волочкова теперь для него недоступна, многие уверены: Джигурда обязательно придумает иной способ громко напомнить о себе.

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