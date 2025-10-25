Достижения.рф

«Кто с кем и когда спал»: Мать Авроры Кибы ответила на угрозы Бони судом

Мать Авроры Кибы заявила о готовности подать встречный иск к Виктории Боне
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Мать Авроры Кибы, Татьяна, заявила о готовности подать встречный иск к Виктории Боне. Информацию об этом публикует издание StarHit.



После заявления Бони о финансовых проблемах в семье Кибы, Аврора обвинила её в занятии проституцией. В ответ телеведущая пообещала подать в суд на девушку.


Татьяна подтвердила, что раньше дружила с Боней, но теперь их ничего не связывает.
«У меня большая семья, которую мне нужно обеспечивать, а не разбираться с тем, кто с кем и когда спал», — высказалась она.
Хотя ни Татьяна, ни её дочь ещё не получали судебных исков, женщина готова подать встречное заявление.
«Я же тоже могу подать встречный иск за то, что она собирала сведения о моей семье, а потом оклеветала, наговорив то, что вообще не соответствует действительности», — отметила она.
