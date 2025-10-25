«Кто с кем и когда спал»: Мать Авроры Кибы ответила на угрозы Бони судом

25 октября 2025, 09:59

Мать Авроры Кибы заявила о готовности подать встречный иск к Виктории Боне

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Мать Авроры Кибы, Татьяна, заявила о готовности подать встречный иск к Виктории Боне. Информацию об этом публикует издание StarHit.





После заявления Бони о финансовых проблемах в семье Кибы, Аврора обвинила её в занятии проституцией. В ответ телеведущая пообещала подать в суд на девушку.



«У меня большая семья, которую мне нужно обеспечивать, а не разбираться с тем, кто с кем и когда спал», — высказалась она.

«Я же тоже могу подать встречный иск за то, что она собирала сведения о моей семье, а потом оклеветала, наговорив то, что вообще не соответствует действительности», — отметила она.