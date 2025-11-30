«Насколько мерзкие и тупые»: фейк о «смерти» экс-супруга шокировал Гоар Аветисян

30 ноября 2025, 12:53

Мошенники «похоронили» бывшего мужа визажиста Гоар Аветисян

Гоар Аветисян (Фото: Telegram / @goar_avetisyan7)

Визажист и блогер Гоар Аветисян сообщила в Telegram-канале, что по-прежнему не имеет доступа к своему аккаунту в Instagram*, который был взломан мошенниками.





Хакеры продолжают публиковать материалы от её имени, и очередной пост стал настоящим потрясением для подписчиков — злоумышленники распространили ложную информацию о «смерти» её бывшего мужа Сергея.



Аветисян назвала этот фейк абсолютным «дном» и призналась, что особенно боится, что их общий сын может увидеть подобные публикации. Она также указала на абсурдность текста мошенников: в посте утверждалось, что Сергею было 23 года.



Визажистка возмутилась тем, что фейк даже не согласован с реальностью.





«Если Сергею сейчас 23, то я забеременела от него, когда ему было 17? Верно? Вы понимаете, насколько мерзкие и тупые эти мошенники?!» — отметила она, подчеркивая абсурд и нелепость вброса.