«Насколько мерзкие и тупые»: фейк о «смерти» экс-супруга шокировал Гоар Аветисян
Мошенники «похоронили» бывшего мужа визажиста Гоар Аветисян
Визажист и блогер Гоар Аветисян сообщила в Telegram-канале, что по-прежнему не имеет доступа к своему аккаунту в Instagram*, который был взломан мошенниками.
Хакеры продолжают публиковать материалы от её имени, и очередной пост стал настоящим потрясением для подписчиков — злоумышленники распространили ложную информацию о «смерти» её бывшего мужа Сергея.
Аветисян назвала этот фейк абсолютным «дном» и призналась, что особенно боится, что их общий сын может увидеть подобные публикации. Она также указала на абсурдность текста мошенников: в посте утверждалось, что Сергею было 23 года.
Визажистка возмутилась тем, что фейк даже не согласован с реальностью.
«Если Сергею сейчас 23, то я забеременела от него, когда ему было 17? Верно? Вы понимаете, насколько мерзкие и тупые эти мошенники?!» — отметила она, подчеркивая абсурд и нелепость вброса.Гоар напомнила, что рассталась с Сергеем Григоряном в 2022 году после двухлетнего брака. Их сын Гаспар остаётся главным звеном, связывающим бывших супругов. Причиной развода звезда называла отсутствие поддержки — особенно в тот период, когда после пластической операции столкнулась с тяжёлыми осложнениями вплоть до заражения крови и, по её словам, не получила от мужа нужной любви и заботы.