Достижения.рф

«Феномен феминизации лица»: Хирург объяснила неудачную пластику Плющенко

Хирург Мухина объяснила, почему пластика Плющенко выглядит неестественно
Евгений Плющенко и Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Пластический хирург Марият Мухина прокомментировала изменения во внешности фигуриста Евгения Плющенко после пластической операции. По мнению эксперта, проведённые процедуры привели к феминизации черт лица спортсмена.



В беседе с Общественной Службой Новостей Мухина объяснила, что операция, включавшая блефаропластику и верхний SMAS-лифтинг, была выполнена по шаблону, без учёта анатомических особенностей мужского лица.

«У Евгения возник феномен феминизации лица, и вообще по этому феномену мы узнаём, оперирован мужчина или нет», — сказала специалист.
Хирург отметила, что это нарушило естественную гармонию и привело к дисбалансу: перетянутая верхняя часть лица контрастирует с возрастными изменениями в нижней трети. Мухина сообщила, что изменение естественной формы глаз Плющенко подчеркнуло их небольшой анатомический размер и создало эффект «бьютизации». Такой результат диссонирует с другими чертами лица фигуриста.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0