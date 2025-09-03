«Феномен феминизации лица»: Хирург объяснила неудачную пластику Плющенко
Пластический хирург Марият Мухина прокомментировала изменения во внешности фигуриста Евгения Плющенко после пластической операции. По мнению эксперта, проведённые процедуры привели к феминизации черт лица спортсмена.
В беседе с Общественной Службой Новостей Мухина объяснила, что операция, включавшая блефаропластику и верхний SMAS-лифтинг, была выполнена по шаблону, без учёта анатомических особенностей мужского лица.
«У Евгения возник феномен феминизации лица, и вообще по этому феномену мы узнаём, оперирован мужчина или нет», — сказала специалист.Хирург отметила, что это нарушило естественную гармонию и привело к дисбалансу: перетянутая верхняя часть лица контрастирует с возрастными изменениями в нижней трети. Мухина сообщила, что изменение естественной формы глаз Плющенко подчеркнуло их небольшой анатомический размер и создало эффект «бьютизации». Такой результат диссонирует с другими чертами лица фигуриста.
