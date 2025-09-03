«Феномен феминизации лица»: Хирург объяснила неудачную пластику Плющенко

03 сентября 2025, 18:50

Хирург Мухина объяснила, почему пластика Плющенко выглядит неестественно

Евгений Плющенко и Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Пластический хирург Марият Мухина прокомментировала изменения во внешности фигуриста Евгения Плющенко после пластической операции. По мнению эксперта, проведённые процедуры привели к феминизации черт лица спортсмена.





В беседе с Общественной Службой Новостей Мухина объяснила, что операция, включавшая блефаропластику и верхний SMAS-лифтинг, была выполнена по шаблону, без учёта анатомических особенностей мужского лица.

«У Евгения возник феномен феминизации лица, и вообще по этому феномену мы узнаём, оперирован мужчина или нет», — сказала специалист.