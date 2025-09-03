«Третье сентября навсегда»: Продюсер раскрыл, почему хит Шуфутинского не стареет

03 сентября 2025, 17:00

Продюсер Дробыш объяснил феномен популярности песни «Третье сентября»

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» продолжает оставаться популярной среди разных поколений слушателей в России. Интерес к композиции, впервые выпущенной много лет назад, сохраняется и среди молодежи. Как пояснил музыкальный продюсер Виктор Дробыш, устойчивая популярность хита во многом объясняется его структурой.





В беседе с Общественной Службой Новостей Дробыш заявил, что данная песня-мем имеет простую и запоминающуюся мелодию, что способствует её быстрому узнаванию.

«Повторяемость припева создает эффект рефрена, который люди хранят в памяти и охотно поют. Более того, голос Шуфутинского обладает узнаваемой тембральной окраской и интонационной манерой, которая придает тексту эмоциональную достоверность. Плюс в этой песне есть некий эффект ритуализации», — подчеркнул продюсер.