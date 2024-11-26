«Прекрасная 65-летняя девушка»: Ягудин рассказал о своей паре на «Ледниковом периоде»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что выступает в «Ледниковом периоде» в паре с «прекрасной 65-летней девушкой». По его словам, она переехала из Екатеринбурга в Москву ради этого проекта.
«В «Ледниковом периоде» я выступаю с прекрасной девушкой, ей 65+. Но возраст ничего не значит. Ее пример — показатель того, как человек должен развиваться в нашей стране», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Ягудин рассказал, что партнерша решила заняться фигурным катанием после того, как ей исполнилось 50 лет. Сейчас она занимается преподаванием в Екатеринбурге, но ради проекта решила временно переехать в Москву.
Фигурист подчеркнул, что хоть Россия пока отрезана от мировых соревнований, это не должно мешать спорту развиваться.
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