«Фигурист-лихач»: Авербух с начала года накопил полсотни штрафов за превышение скорости

Илья Авербух (Кадр из видео: Телеграм @averbukh_ilya)
Известный российский фигурист, тренер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отличается на редкость быстрой и даже лихой ездой. Всего за 64 дня недавно начавшегося года он на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.
В один из дней фигурист и, как выяснилось, отчасти гонщик умудрился пять раз превысить скорость, сообщает телеграм-канал SHOT. Уточняется, что Авербух отличался излишне стремительной ездой на дорогах Москвы и Подмосковья. Мастер тулупов, акселей и стремительных виражей не уклоняется от наказания за неосторожное вождение. За допущенные им 49 различных нарушений фигурист выплатил в казну 55 тысяч рублей.
Среди наиболее частых оплошностей, допускаемых Ильёй за рулём, числятся превышение скорости, несоблюдение разметки и неоплата парковки. Особенно «урожайным» для ГИБДД выдалось 1 марта — в этот день иномарка под управлением спортсмена и тренера превысила скорость целых пять раз. Большинство нарушений он допустил на трассах Подмосковья.
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Среди наиболее частых оплошностей, допускаемых Ильёй за рулём, числятся превышение скорости, несоблюдение разметки и неоплата парковки. Особенно «урожайным» для ГИБДД выдалось 1 марта — в этот день иномарка под управлением спортсмена и тренера превысила скорость целых пять раз. Большинство нарушений он допустил на трассах Подмосковья.
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Александр Бойцов