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«Я очень благодарен тебе»: Авербух поздравил тещу с юбилеем, которая старше него на 4 года

Авербух трогательно поздравил тещу с юбилеем
Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Фигурист Илья Авербух трогательно поздравил тещу с юбилеем, опубликовав праздничное послание в социальных сетях.
Сейчас актриса Лиза Арзамасова и ее мама Юлия во Владивостоке. Мужчина опубликовал снимок, взглянув на который можно подумать, что мама и дочка являются сестрами.

Фото: Telegram/averbukh_ilya

«Юленька, ты бесконечно красивый человек… Я очень благодарен тебе за Лизу! Ты смогла воспитать талантливого и светлого человека! Сделать такое способен лишь человек, сам обладающий этими качествами. Красоты, любви, удачи и всего того, что каждый из нас способен пожелать друг другу! Всегда с любовью и уважением! С Днем Рождения!» — написал Авербух под фотографией.

Стоит отметить, что пользователи поддержали поздравление, опубликовав в комментариях красивые открытки.

Ранее стало известно, придет ли бывший муж балерины Анастасии Волочковой на свадьбу дочери.

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Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской
23 февраля 2025, 13:18

Олег Янковский (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

23 февраля 1944 года родился невероятно талантливый человек, российский актер и режиссер Олег Янковский. Сегодня исполнился бы 81 год со дня рождения артиста, но его нет с нами уже вот уже почти 16 лет. О творческом пути и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».

Биография Олега Янковского


Олег Янковский с братом (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в Джезказгане, Казахстан. Иван Павлович Янковский, отец будущей звезды кино, был офицером гвардии и происходил из знатного польского рода. В 1930-е годы его репрессировали и вместе с семьёй отправили в ссылку в Казахстан. В 1936 году отца освободили, но в 1937 году снова взяли под арест. После окончания Великой Отечественной войны он был освобождён и начал работать в тылу. В 1953 году Иван Янковский скончался. Марина Ивановна Янковская, мать троих сыновей, была бухгалтером. После смерти супруга она взяла на себя заботу о детях и воспитывала их в одиночку.

В 1951 году семья артиста переехала в Саратов. Там Олег Янковский в 1965 году он завершил обучение на актёрском факультете Саратовского театрального училища имени И. А. Слонова.

Карьера в Театре


Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

С 1965 по 1973 год Янковский работал в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса. В течение нескольких лет актёр исполнял лишь второстепенные роли и роли второго плана. Его театральное крещение произошло в образе Ненилло в постановке «Рождество в доме синьора Купьелло» по пьесе Эдуардо де Филиппо.

В 1973 году Олег Янковский получил приглашение от Марка Захарова и переехал в Москву. Он начал работать в театре имени Ленинского комсомола, которому оставался верен до конца своих дней.


Фильмы с Олегом Янковским


Кинематографическая карьера Янковского началась в 1968 году с ролей в фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». Наибольшую популярность он приобрёл в 1970-80-х годах, активно сотрудничая с режиссёром Марком Захаровым.

В 1975 году вышел фильм «Зеркало», в котором Янковский сыграл одну из ключевых ролей. Эта картина отличается глубиной и философским содержанием, а игра Янковского придала ей особую эмоциональную глубину.

Также стоит отметить фильм «Мастер и Маргарита» (1976), где Янковский исполнил роль Воланда в экранизации романа Михаила Булгакова. Его интерпретация этого сложного персонажа стала одной из самых ярких и запоминающихся.

После были картины «31 июня» (1978), «Кин-дза-дза!» (1986) и «Сибирский цирюльник» (1998). Всего фильмография актёра насчитывает более 100 ролей в кино. В период с 1993 по 2004 год Олег Янковский занимал пост президента кинофестиваля «Кинотавр». В 2000 году он выступил в роли режиссёра и актёра в фильме «Приходи на меня посмотреть».


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Личная жизнь Олега Янковского


Людмила Зорина (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский официально состоял в браке с Людмилой Зориной, с которой связал свою судьбу во время учёбы на втором курсе театрального училища. В 1968 году в семье Янковских родился сын Филипп, который впоследствии стал частью творческой династии Янковских.

В течение своей профессиональной деятельности Олег Янковский был любимцем женщин, и в прессе регулярно появлялись сообщения о его романтических отношениях с разными актрисами. Одной из самых обсуждаемых была Наталья Гундарева, с которой он работал в кино, однако сама актриса опровергала эти сплетни. В числе предполагаемых возлюбленных также упоминались Галина Беляева, Ирина Купченко и Елена Костина.

Елена Проклова (Фото: скриншот д/ф «Елена Проклова. До слез бывает одиноко...» Первый канал)

Одним из наиболее известных романов Янковского стал его союз с Еленой Прокловой. Долгое время роман Янковского с Еленой Прокловой оставался тайной для всех, пока сама актриса не раскрыла подробности их отношений в эфире одного из российских телеканалов. Актеры познакомились на съёмках «Сентиментального романа» в 1976 году. Их отношения продолжались два года и закончились по инициативе Елены. Девушка не хотела разрушать семью Янковского. Недавно Проклова с грустью рассказала, что она была беременна от Олега Ивановича, но ей пришлось сделать аборт.


«Это был мой второй серьезный аборт. Я делала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни. Он стоял под окном и просил этого не делать, но я категорически решила, что этого не должно быть», — рассказала Проклова в передаче «Секрет на миллион».

В 2003 году актёр начал встречаться с Еленой Войновской, театральной актрисой и мастером дубляжа. В 2004 году у них родился сын, которого назвали в честь отца — Олегом. Елена была на восемнадцать лет моложе Олега Ивановича. Она не требовала от него материальной поддержки и не желала, чтобы Янковский уходил из семьи. Елена очень хотела стать матерью, на тот момент актрисе было уже за сорок и она была замужем. Появление на свет ребёнка от Олега Янковского стало поворотным моментом в жизни актрисы. Она приняла решение оставить мужа и посвятить себя воспитанию ребёнка.

Причина смерти актера


Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский долгое время страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Первый инфаркт произошел в 1977 году, но он не оставил серьезных последствий. В 2008 году медики диагностировали ишемическую болезнь сердца. Со временем здоровье актера ухудшилось, и у него появилась боль в животе, которая привела к диагнозу «рак поджелудочной железы».

Несмотря на лечение в Германии в 2009 году, улучшений не наблюдалось. Янковский продолжал работать, но вскоре его состояние стало критическим. 20 мая того же года он был госпитализирован с внутренним кровотечением, однако врачи не смогли его спасти. Олег Янковский ушел из жизни в возрасте 65 лет, оставив значительный след в российском кино.


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«Она против этой свадьбы»: Волочкова ответила, придет ли ее бывший муж на свадьбу дочери
Бывшему мужу Волочковой прийти на свадьбу дочери может помешать жена
23 февраля 2025, 12:49

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Бывшему мужу экс-примы Большого Анастасии Волочковой прийти на свадьбу их дочери Ариадны может помешать жена. Своим мнением балерина поделилась в беседе с «МК».
«Думаю, будет какая-то ситуация вмешательства со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не ее дочь. Поэтому он не сможет присутствовать на этом празднике», — сказала Волочкова.
Собеседница добавила, что Ариадне было тяжело, когда она жила в отцовской семье. Дошло до того, что девушке и ее жениху Никите пришлось снять отдельное жилье в Москве.

«Они живут сейчас там, снимают на свои деньги», — пояснила Волочкова.
Она резюмировала, что отсутствие гостей не отразится на празднике.

Ранее стало известно, на что пошел ведущий Юрий Николаев, несмотря на проблемы со здоровьем.

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«Пока только так»: Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
Ведущий Юрий Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
23 февраля 2025, 12:14

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущий Юрий Николаев удаленно снялся в шоу своего коллеги по цеху Андрея Малахова, находясь в инвалидной коляске в больнице. Известно, что в госпиталь Николаев попал в январе после неудачного падения.
«Юрок, ну пока только так. Прежде всего я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе и твоим близким. Те песни, которые написаны 40−50 лет назад, они до сих пор и нас трогают и от них наворачиваются слезы на глазах», — сказал Николаев, поздравляя певца Юрия Антонова, который встретил 80-летие 19 февраля.
Сейчас, по сообщению источников, Николаев находится дома.

Ранее сообщалось, что произошло с певицей Натальей Ионовой (Глюкоза).

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«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет
Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей Иды Галич
23 февраля 2025, 11:15

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей телеведущей Иды Галич Анной. Об этом мужчина рассказал «Пятому каналу». Известно, что Анна старше Глеба на десяток лет.
«Я вот уже несколько месяцев не нахожусь в отношениях. Обойдусь без подробностей. Не люблю выносить личное на публику. Хочу сказать лишь, что благодарен за пройденный вместе отрезок жизни. Я стал более разборчив в людях», — сказал он.
Анна и Глеб вместе пришли на мероприятие, посвященное новому сезону сервиса Wink, зимой прошлого года. Перед прессой молодые люди сдерживались, однако в зале взялись за руки, подкрепив слухи об отношениях.

Ранее стало известно, что рассказал о доходах своей дочери певец Сергей Жуков.

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Певица Глюкоза сильно потеряла в весе из-за скандалов и «клубного» образа жизни
23 февраля 2025, 11:12

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram*/glukozamusic)

Певица Глюкоза продолжает стремительно терять вес после скандалов и возвращения «клубного» образа жизни — её вес упал ниже 48 кг. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Выпустившая на днях трек и представшая в новом образе исполнительница продолжает бороться с последствиями после громких скандалов. Согласно информации канала, несмотря на пройденное лечение, спустя несколько месяцев Глюкоза регулярно стала появляться в ночных клубах и на концертах.

Также певица подняла стоимость своих корпоративов на 500 тысяч рублей и соглашается выступить только за 3 млн.

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