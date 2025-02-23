«Я очень благодарен тебе»: Авербух поздравил тещу с юбилеем, которая старше него на 4 года

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)
Фигурист Илья Авербух трогательно поздравил тещу с юбилеем, опубликовав праздничное послание в социальных сетях.
Сейчас актриса Лиза Арзамасова и ее мама Юлия во Владивостоке. Мужчина опубликовал снимок, взглянув на который можно подумать, что мама и дочка являются сестрами.
Фото: Telegram/averbukh_ilya
Стоит отметить, что пользователи поддержали поздравление, опубликовав в комментариях красивые открытки.
Ранее стало известно, придет ли бывший муж балерины Анастасии Волочковой на свадьбу дочери.
Читайте также:
Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской
«Пока только так»: Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу
Фото: Telegram/averbukh_ilya
«Юленька, ты бесконечно красивый человек… Я очень благодарен тебе за Лизу! Ты смогла воспитать талантливого и светлого человека! Сделать такое способен лишь человек, сам обладающий этими качествами. Красоты, любви, удачи и всего того, что каждый из нас способен пожелать друг другу! Всегда с любовью и уважением! С Днем Рождения!» — написал Авербух под фотографией.
Стоит отметить, что пользователи поддержали поздравление, опубликовав в комментариях красивые открытки.
Ранее стало известно, придет ли бывший муж балерины Анастасии Волочковой на свадьбу дочери.
Читайте также:
Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской
«Пока только так»: Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу
Никита Кротов