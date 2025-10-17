Фигуристка Александра Трусова обвенчалась с Макаром Игнатовым
Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что обвенчалась со своим супругом, фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом спортсменка рассказала в своём Telegram-канале.
По словам Александры, в тот же день пара крестила своего сына. Для семьи этот момент стал особенно трогательным и символичным.
Напомним, о беременности Трусовой стало известно весной 2024 года — фигуристка объявила радостную новость во время соревнований «Русский вызов», где выступала в паре с Игнатовым. Свадьба спортсменов состоялась летом того же года.
Александра Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, многократная чемпионка России и Европы. Она вошла в историю фигурного катания как первая спортсменка, исполнившая на официальных соревнованиях сразу несколько четверных прыжков — лутц, тулуп и флип, а также стала первой, кто сумел включить в свою программу пять четверных элементов.
