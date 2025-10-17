Фигуристка Александра Трусова обвенчалась с Макаром Игнатовым

17 октября 2025, 19:07

Александра Трусова и Макар Игнатов обвенчались и крестили сына

Макар Игнатов и Александра Трусова (Фото: Instagram* / @avtrusova)

Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что обвенчалась со своим супругом, фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом спортсменка рассказала в своём Telegram-канале.