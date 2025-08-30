Фигуристка Александра Трусова впервые появилась на публике с мужем после рождения ребёнка

30 августа 2025, 19:11

Александра Трусова и Макар Игнатов дебютировали на подиуме после рождения сына

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* / @avtrusova)

На Московской Неделе Моды в парке «Зарядье» состоялось яркое событие — бренд KATEE’S KIDS представил новую коллекцию, разработанную совместно с академией Angels of Plushenko при участии самого Евгения Плющенко.