Фигуристка Александра Трусова впервые появилась на публике с мужем после рождения ребёнка

Александра Трусова и Макар Игнатов дебютировали на подиуме после рождения сына
На Московской Неделе Моды в парке «Зарядье» состоялось яркое событие — бренд KATEE’S KIDS представил новую коллекцию, разработанную совместно с академией Angels of Plushenko при участии самого Евгения Плющенко.
Одним из главных моментов показа стало появление на подиуме Александры Трусовой и её супруга Макара Игнатова.
Для фигуристки это стало первым публичным выходом после рождения сына.
Трусова произвела впечатление на зрителей своей уверенностью и обаянием — она прошлась по подиуму, держась за руку с мужем, и подарила гостям свою тёплую улыбку.
