Светлана Устинова опубликовала редкое фото с дочерью
Актриса Светлана Устинова показала подписчикам кадр с девятимесячной дочкой
Светлана Устинова и Илья Стюарт, обычно скрывающие подробности личной жизни, вновь порадовали поклонников семейным снимком. На этот раз актриса поделилась фотографией своей девятимесячной дочери.
Малышка запечатлена в розовом комбинезончике с оборками на рукавах, находясь на руках у мамы.
Лицо ребёнка закрыто смайликом в виде розового кролика, поэтому пока нельзя понять, на кого из родителей она больше похожа.
О том, что пара стала родителями, стало известно в конце 2024 года. Тогда Светлана впервые показала фото с заметно округлившимся животом, а Илья опубликовал снимок с новорождённой дочкой на руках.
