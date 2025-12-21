Фигуристка Елена Костылева покинула академию Евгения Плющенко после громкого скандала

21 декабря 2025, 20:45

Плющенко подтвердил уход 14-летней Костылевой из своей команды

Евгений Плющенко и Елена Костылева (Фото: Telegram / @evgeniplushenkoofficial)

В академии фигурного катания Евгения Плющенко произошёл резонансный конфликт, завершившийся уходом 14-летней фигуристки Елены Костылевой.