Фигуристка Елена Костылева покинула академию Евгения Плющенко после громкого скандала
В академии фигурного катания Евгения Плющенко произошёл резонансный конфликт, завершившийся уходом 14-летней фигуристки Елены Костылевой.
Причиной разрыва сотрудничества стала ситуация, связанная с поведением матери спортсменки Ирины Костылевой.
Евгений Плющенко в соцсетях официально объявил о прекращении работы с фигуристкой, отметив, что решение далось ему с сожалением. По его словам, команда академии боролась за Лену до конца, однако в подобных обстоятельствах многое не зависит ни от спортсмена, ни от тренеров.
Олимпийский чемпион подчеркнул, что говорит не только как наставник, но и как человек, искренне переживающий за судьбу юной спортсменки. Он тепло обратился к Костылевой, назвав её талантливой и сильной, и заверил, что всегда готов прийти на помощь.
При этом Плющенко дал понять, что окончательной точки в этой истории он не ставит и не исключает возможности возобновления сотрудничества в будущем.
Читайте также: