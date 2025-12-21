Достижения.рф

«Посмотри в зеркало»: Прохор Шаляпин обвинил психолога в зависти после разбора его личности

Прохор Шаляпин раскритиковал психолога Лину Дианову за негативные слова о нём
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин выразил недовольство действиями психолога Лины Диановой, которая провела разбор его личности.



В подкасте «Состояние — Иван Самохин» певец заявил, что обзоры Диановой имеют негативный подтекст и демонстрируют к нему «природную зависть».

Шаляпин подчеркнул, что подобные публичные разборы личности нарушают границы допустимого, сравнив их с разглашением медицинской тайны. По мнению артиста, негативная оценка его характера объясняется именно личной завистью психолога.

«Я здесь при чём? Посмотри в зеркало, рассмеёшься. Я виноват в этом? Она ненавидит меня, потому что у меня 70% смеха в жизни. Ребят, ну вы просто наглеете», — эмоционально добавил Шаляпин.
Софья Метелева

