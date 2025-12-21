«Посмотри в зеркало»: Прохор Шаляпин обвинил психолога в зависти после разбора его личности

21 декабря 2025, 20:28

Прохор Шаляпин раскритиковал психолога Лину Дианову за негативные слова о нём

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин выразил недовольство действиями психолога Лины Диановой, которая провела разбор его личности.





В подкасте «Состояние — Иван Самохин» певец заявил, что обзоры Диановой имеют негативный подтекст и демонстрируют к нему «природную зависть».



Шаляпин подчеркнул, что подобные публичные разборы личности нарушают границы допустимого, сравнив их с разглашением медицинской тайны. По мнению артиста, негативная оценка его характера объясняется именно личной завистью психолога.





«Я здесь при чём? Посмотри в зеркало, рассмеёшься. Я виноват в этом? Она ненавидит меня, потому что у меня 70% смеха в жизни. Ребят, ну вы просто наглеете», — эмоционально добавил Шаляпин.