Филипп Киркоров ответил на вопросы о синяках после выхода в свет
Киркоров объяснил странные следы на шее «татуировками»
Филипп Киркоров появился на новогодней ёлке «Бал волшебных сказок», где внимание журналистов привлекли заметные следы на его шее.
Корреспондент «Звездача» поинтересовался у артиста их происхождением.
Певец отреагировал лаконично, заявив, что никакие это не синяки, а татуировки, и с ним всё в порядке. Киркоров призвал не искать скрытый смысл там, где его нет.
«Какой синяк? Это у меня татуировки. У меня всё нормально. Не ищите того, чего нет», — сказал он.При этом поклонники усомнились в официальной версии — особенно на фоне недавних признаний артиста о том, что в его жизни сейчас есть влюблённость.