Филипп Киркоров ответил на вопросы о синяках после выхода в свет

21 декабря 2025, 19:48

Киркоров объяснил странные следы на шее «татуировками»

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров появился на новогодней ёлке «Бал волшебных сказок», где внимание журналистов привлекли заметные следы на его шее.





Корреспондент «Звездача» поинтересовался у артиста их происхождением.



Певец отреагировал лаконично, заявив, что никакие это не синяки, а татуировки, и с ним всё в порядке. Киркоров призвал не искать скрытый смысл там, где его нет.





«Какой синяк? Это у меня татуировки. У меня всё нормально. Не ищите того, чего нет», — сказал он.