Фигуристка Евгения Медведева рассказала о сделанной пластике

30 мая 2026, 09:22

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о вмешательстве во внешность. Об этом пишет издание Super.





На Национальной премии интернет-контента 26-летняя спортсменка появилась в компании своего жениха, 25-летнего танцора и хореографа Ильдара Гайнутдинова. На фотографиях она была запечатлена в элегантном черном платье. В интервью знаменитость призналась, что обращалась к услугам пластической хирургии, но отказалась делиться деталями своего опыта.





«Я делала пластику, да. Но это не связано никак с тем, что я из мира спорта», — пояснила Медведева.