Продюсера, «открывшего» миру певицу Уитни Хьюстон, госпитализировали в Нью-Йорке

В Нью-Йорке госпитализировали музыкального продюсера Клайва Дэвиса, который «открыл» миру певицу Уитни Хьюстон. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя пациента.



Согласно материалу TMZ, Дэвиса доставили в больницу вчера вечером из-за инфекции верхних дыхательных путей. Мужчину госпитализировали из соображений предосторожности. Более подробной информации о его текущем состоянии пока не поступало.

Напомним, что Уитни Хьюстон — легендарная американская исполнительница и актриса, которая скончалась в 2012 году. Считается, что уникальный певческий диапазон и коммерческий успех ставят её в один ряд с величайшими артистками всех времён.

Именно Дэвис был тем, кто первым подписал музыкальный контракт с будущей звездой, заметив талант 19-летней девушки. Он также известен как основатель лейбла Bad Boy Records вместе со скандально известным рэпером Шоном «Дидди» Комбсом, которого он тоже привёл в большую индустрию. О деле музыканта в США говорят до сих пор — ведь в прошлом году Комбс оказался на скамье подсудимых по обвинению более чем в 100 эпизодах, включая изнасилование и торговлю людьми.
Мария Моисеева

