Продюсера, «открывшего» миру певицу Уитни Хьюстон, госпитализировали в Нью-Йорке

30 мая 2026, 07:04

TMZ: Музыкального продюсера Клайва Дэвиса госпитализировали в Нью-Йорке

В Нью-Йорке госпитализировали музыкального продюсера Клайва Дэвиса, который «открыл» миру певицу Уитни Хьюстон. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя пациента.





Согласно материалу TMZ, Дэвиса доставили в больницу вчера вечером из-за инфекции верхних дыхательных путей. Мужчину госпитализировали из соображений предосторожности. Более подробной информации о его текущем состоянии пока не поступало.



