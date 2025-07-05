«Двигалась семимильными шагами»: Анна Цуканова-Котт показала архивные фото сына Михаила в день его 17-летия

05 июля 2025, 07:59

Анна Цуканова-Котт выложила трогательные фотографии с сыном в день его 17-летия

Анна Цуканова-Котт с сыном Михаилом (Фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)

Анна Цуканова-Котт опубликовала редкие фото с сыном Мишей в честь его 17-летия. На первом фото тот совсем еще малыш, а на остальных — взрослый парень, который радостно стоит рядом с мамой. Актриса поделилась, как раннее материнство изменило ее жизнь, и призналась, что сын стал ее лучшим другом.





Анна отметила день рождения любимого сына Миши трогательным постом с архивными снимками.





«Его рождение самый прекрасный подарок судьбы! Как же я счастлива иметь такого взрослого сына в свои 36», — объявила звезда.

Анна Цуканова-Котт и Александр Котт с малышом (Фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)



«(После рождения сына) Я решила двигаться семимильными шагами, чтобы у него было интересное детство. Мы много путешествовали с рюкзаками по всеми миру вдвоем. Сейчас Миша мой самый лучший друг! Я тебя обожаю!», — делилась в личном блоге Анна.

Анна Цуканова-Котт с сыном Михаилом (Фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)



«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений, плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!», — поразила подписчиков она.