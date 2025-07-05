«Двигалась семимильными шагами»: Анна Цуканова-Котт показала архивные фото сына Михаила в день его 17-летия
Анна Цуканова-Котт выложила трогательные фотографии с сыном в день его 17-летия
Анна Цуканова-Котт опубликовала редкие фото с сыном Мишей в честь его 17-летия. На первом фото тот совсем еще малыш, а на остальных — взрослый парень, который радостно стоит рядом с мамой. Актриса поделилась, как раннее материнство изменило ее жизнь, и призналась, что сын стал ее лучшим другом.
Анна отметила день рождения любимого сына Миши трогательным постом с архивными снимками.
«Его рождение самый прекрасный подарок судьбы! Как же я счастлива иметь такого взрослого сына в свои 36», — объявила звезда.Она напомнила подписчикам, что родила сына в 19 лет, будучи студенткой театрального института, и благодаря Мише быстро повзрослела. Она считает, что этот опыт положительно отразился на ее жизни.
«(После рождения сына) Я решила двигаться семимильными шагами, чтобы у него было интересное детство. Мы много путешествовали с рюкзаками по всеми миру вдвоем. Сейчас Миша мой самый лучший друг! Я тебя обожаю!», — делилась в личном блоге Анна.Цуканова-Котт также поблагодарила экс-супруга, режиссера Александра Котта, за сына и поздравила Мишу с окончанием школы, обещая всегда быть рядом.
Анна и Александр прожили в гражданском браке более 12 лет, официально оформив отношения только к 2019 году. В браке у них помимо сына родилась дочка, которую назвали Леей. Однако два ребенка не означали, что пара навсегда останется вместе — они расстались. В начале 2025 года Анна Цуканова-Котт заявила в личном блоге, что отношения, продлившиеся 18 лет, завершились по обоюдному согласию.
«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений, плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!», — поразила подписчиков она.После развода с мужем Анна появилась на премьере фильма «Василий» с продюсером Михаилом Врубелем. Ходят слухи, что пара уже узаконила отношения, но актриса их никак не комментирует.
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