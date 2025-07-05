Прохор Шаляпин признался, что снял видео «после пластики» за деньги
Прохор Шаляпин признался, что видео, в котором он якобы приходит в себя после пластической операции, — постановочное. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам исполнителя, ролик оказался рекламой одной из клиник. Артист уточнил, что пока он пластику не делал.
«Планирую сделать подтяжку верхней части лица, а полную круговую мне рано», — подчеркнул шоумен.
Прохор добавил, что не видит ничего плохого в стремлении людей улучшать внешний вид с помощью хирургических операций, но это касается только лица.