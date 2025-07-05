Прохор Шаляпин признался, что снял видео «после пластики» за деньги

05 июля 2025, 09:51

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин признался, что видео, в котором он якобы приходит в себя после пластической операции, — постановочное. Об этом сообщает NEWS.ru.





По словам исполнителя, ролик оказался рекламой одной из клиник. Артист уточнил, что пока он пластику не делал.





«Планирую сделать подтяжку верхней части лица, а полную круговую мне рано», — подчеркнул шоумен.