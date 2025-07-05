«Начало великого приключения»: Антон Шастун тайно женился
Российский комик Антон Шастун официально стал мужем. Телеведущий, без намёков и официальных заявлений, зарегистрировал брак с Ириной Кузнецовой. Подробности сообщает OKB News / Новости от Ок блогера.
Антон Шастун известен как постоянный член проектов «Импровизаторы», а также как приглашённая звезда во многих проектах. Но, несмотря на неоднократные просьбы побыть «главным призом» на шоу, где девушки соперничают за мужское внимание, он отказывается, а о личной жизни говорит редко.
Тем не менее известно, что Шастун более пяти лет встречается с Ириной Кузнецовой. На постоянные вопросы о свадьбе Антон заявляет, что торопиться некуда, а «женитьба, по сути, ничего не поменяет».
Но внимательные поклонники комика заметили, что с недавнего времени Шастун постоянно носит обручальное кольцо. Кроме этого, в сведениях с ГосУслуг возлюбленной Антона фамилия комика стоит в данных о заключении брака.
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