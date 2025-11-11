«Интригующее событие!»: фигурист Алексей Ягудин оценил кольцо Евгении Медведевой

11 ноября 2025, 23:08

Алексей Ягудин поздравил Евгению Медведеву с помолвкой

Алексей Ягудин (Фото: Instagram* / @alexei.yagudin)

Фигурист Алексей Ягудин публично поздравил Евгению Медведеву с помолвкой. Об этом сообщает StarHit.





На закрытии благотворительного проекта «Корпорация добра» спортсмен обратился к коллеге с тёплыми словами и не обошёл вниманием кольцо на её руке.





«Очень красивое кольцо. Поздравляем с этим непонятным, но интригующим событием», — пошутил Ягудин, обращаясь к Жене.