«Интригующее событие!»: фигурист Алексей Ягудин оценил кольцо Евгении Медведевой
Алексей Ягудин поздравил Евгению Медведеву с помолвкой
Фигурист Алексей Ягудин публично поздравил Евгению Медведеву с помолвкой. Об этом сообщает StarHit.
На закрытии благотворительного проекта «Корпорация добра» спортсмен обратился к коллеге с тёплыми словами и не обошёл вниманием кольцо на её руке.
«Очень красивое кольцо. Поздравляем с этим непонятным, но интригующим событием», — пошутил Ягудин, обращаясь к Жене.Ранее фигуристка Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка поделилась радостной новостью в своём блоге, опубликовав трогательное видео, на котором Ильдар делает ей предложение. Медведева не смогла сдержать слёз и сказала заветное «Да».