«Интригующее событие!»: фигурист Алексей Ягудин оценил кольцо Евгении Медведевой

Алексей Ягудин поздравил Евгению Медведеву с помолвкой
Алексей Ягудин (Фото: Instagram* / @alexei.yagudin)

Фигурист Алексей Ягудин публично поздравил Евгению Медведеву с помолвкой. Об этом сообщает StarHit.



На закрытии благотворительного проекта «Корпорация добра» спортсмен обратился к коллеге с тёплыми словами и не обошёл вниманием кольцо на её руке.

«Очень красивое кольцо. Поздравляем с этим непонятным, но интригующим событием», — пошутил Ягудин, обращаясь к Жене.
Ранее фигуристка Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка поделилась радостной новостью в своём блоге, опубликовав трогательное видео, на котором Ильдар делает ей предложение. Медведева не смогла сдержать слёз и сказала заветное «Да».
Софья Метелева

