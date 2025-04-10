Фигуристке Александре Трусовой запретили участвовать в шоу Этери Тутберидзе

Александра Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)
Александра Трусова неожиданно заявила, что не примет участие в автограф-сессии на шоу команды Этери Тутберидзе.
Фигуристка должна была появиться на публики 10 апреля. В рамках мероприятия планировалась презентация новинок мерч-коллекции Трусовой, созданных совместно с ей супругом Макаром Игнатовым.
Спортсменка призналась, что всё дело в беременности, которая вносит коррективы в ей рабочий график. Врачи порекомендовали ей пропустить мероприятие ради заботы о будущем ребёнке.
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Спортсменка призналась, что всё дело в беременности, которая вносит коррективы в ей рабочий график. Врачи порекомендовали ей пропустить мероприятие ради заботы о будущем ребёнке.
«Мой новый прекрасный статус иногда вносит свои коррективы в расписание и планы. По этой причине, к сожалению, завтра я не смогу принять участие в автограф-сессии на шоу команды Этери Тутберидзе. Но я уверена, что впереди нас ждёт ещё много тёплых встреч!», – написала 20-летняя фигуристка в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова