Фигуристку Елизавету Туктамышеву несколько лет преследует сталкер

09 августа 2026, 14:35

Сталкер караулит фигуристку Елизавету Туктамышеву у дома и машины

Елизавета Туктамышева (Фото: Instagram* / @liza_tuktik)

Елизавета Туктамышева рассказала о тревожной ситуации, которая продолжается уже несколько лет. По словам фигуристки, один из мужчин регулярно появляется рядом с ее домом и машиной, пытается встретить спортсменку лично и, судя по всему, знает ее адреса и номер телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».