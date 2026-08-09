Фигуристку Елизавету Туктамышеву несколько лет преследует сталкер
Елизавета Туктамышева рассказала о тревожной ситуации, которая продолжается уже несколько лет. По словам фигуристки, один из мужчин регулярно появляется рядом с ее домом и машиной, пытается встретить спортсменку лично и, судя по всему, знает ее адреса и номер телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
При этом поклонник не ограничивается случайными встречами. Он может караулить Елизавету возле дома и продолжает появляться в ее жизни, несмотря на то что спортсменка не хочет с ним общаться.
Туктамышева, обеспокоенная происходящим, обратилась в полицию. Однако, по ее словам, там не смогли помочь, поскольку мужчина формально не совершает очевидных противоправных действий — он, как заявили спортсменке, всего лишь «дарит цветочки».
Но для самой Елизаветы ситуация выглядит совсем иначе: постоянное присутствие незнакомого человека рядом с домом, машиной и знание личных данных заставляет ее чувствовать себя некомфортно и небезопасно.
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