Ирина Горбачёва запутала поклонников заявлением о личной жизни после слухов о романе

09 августа 2026, 14:23

Актриса Ирина Горбачёва пообещала больше никогда не заводить отношения

Ирина Горбачева (Фото: Instagram* / @irina_gorbacheva)

Недавно поклонники Ирины Горбачёвой уже успели порадоваться за актрису: звезда «Чик» появилась на свадьбе Иды Галич в компании молодого художника Димы. Фанаты быстро решили, что между ними не просто дружеские отношения, и практически мысленно сыграли свадьбу уже за саму пару.