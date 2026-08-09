Ирина Горбачёва запутала поклонников заявлением о личной жизни после слухов о романе
Недавно поклонники Ирины Горбачёвой уже успели порадоваться за актрису: звезда «Чик» появилась на свадьбе Иды Галич в компании молодого художника Димы. Фанаты быстро решили, что между ними не просто дружеские отношения, и практически мысленно сыграли свадьбу уже за саму пару.
Однако теперь Горбачёва решила еще сильнее всех запутать. Актриса опубликовала видео, в котором заявила, что больше никогда не будет заводить отношения. Правда, полностью исключать такую возможность Ирина все-таки не стала. По ее словам, если роман и появится в ее жизни, то «может быть когда-нибудь».
В конце ролика актриса и вовсе оставила поклонникам повод для новых догадок: она заметила на улице какую-то «симпатюлю», после чего завершила видео словами: «Свободная касса!».
Теперь остается только гадать, что это было — искреннее признание о нежелании снова вступать в отношения, обычная ирония Горбачёвой или тонкий намек на новую влюбленность.
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