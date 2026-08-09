«Я не заслуживаю такого человека»: Клава Кока растрогала гостей клятвой Диме Масленникову

09 августа 2026, 13:58

Клава Кока призналась, как сильно изменилась рядом с супругом

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока опубликовала один из самых эмоциональных моментов своей свадьбы с Димой Масленниковым. Певица показала видео с собственной свадебной клятвой и не смогла сдержать слез, когда вновь услышала слова, обращенные к новоиспеченному мужу.





Во время церемонии Клава призналась, что Дима стал для нее человеком, который занимает особое место в ее сердце. При этом артистка неожиданно отметила, что порой даже не может поверить, что рядом с ней оказался именно такой мужчина.





«Ты — самое потрясающее, что случалось с моим сердцем! Иногда мне кажется, что я даже не заслуживаю такого человека…» — призналась Кока.

«Я люблю тебя не только за то, какой ты, а за то, какой рядом с тобой становлюсь я. Ты вдохновляешь меня писать, быть добрее, терпеливее, расслабленнее», — сказала артистка.

«Настоящее счастье для меня — не идеальная жизнь, а пройти эту жизнь вместе с тобой. Я бесконечно люблю тебя!» — добавила певица.