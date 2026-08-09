«Я не заслуживаю такого человека»: Клава Кока растрогала гостей клятвой Диме Масленникову
Клава Кока призналась, как сильно изменилась рядом с супругом
Клава Кока опубликовала один из самых эмоциональных моментов своей свадьбы с Димой Масленниковым. Певица показала видео с собственной свадебной клятвой и не смогла сдержать слез, когда вновь услышала слова, обращенные к новоиспеченному мужу.
Во время церемонии Клава призналась, что Дима стал для нее человеком, который занимает особое место в ее сердце. При этом артистка неожиданно отметила, что порой даже не может поверить, что рядом с ней оказался именно такой мужчина.
«Ты — самое потрясающее, что случалось с моим сердцем! Иногда мне кажется, что я даже не заслуживаю такого человека…» — призналась Кока.Отдельно певица отметила чувство юмора и интеллект Масленникова. По словам Клавы, ей настолько комфортно рядом с супругом, что даже обычное молчание вместе приносит удовольствие.
Но особенно трогательно прозвучали слова о том, какой сама Кока становится рядом с Димой. Певица призналась, что отношения с ним вдохновляют ее становиться лучше, добрее и терпеливее.
«Я люблю тебя не только за то, какой ты, а за то, какой рядом с тобой становлюсь я. Ты вдохновляешь меня писать, быть добрее, терпеливее, расслабленнее», — сказала артистка.Клава также призналась, что не мечтает об идеальной жизни без проблем. Для нее настоящее счастье заключается в том, чтобы пройти весь жизненный путь вместе с любимым человеком.
«Настоящее счастье для меня — не идеальная жизнь, а пройти эту жизнь вместе с тобой. Я бесконечно люблю тебя!» — добавила певица.В финале своей клятвы Кока символически навсегда «отдала» свое сердце Диме и пообещала любить его всю жизнь.