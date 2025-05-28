Филипп Бегак не пригласил маму на тайную свадьбу с Настей Ивлеевой: «Плачу в кулак, такое бывает с детьми»

28 мая 2025, 22:38

Настя Ивлеева и Филипп Бегак не пригласили маму жениха на тайную свадьбу

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Сегодня в Телеграм-канале, а теперь медиа Насти Ивлеевой, появилось первое видео со свадьбы звезды и ее романтического партнера Филиппа Бегака. Пара не рассказывала о подготовке к знаковому событию, из-за чего новость стала неожиданной для поклонников блогера. Выяснилось, что о празднике не знала и мама жениха. Дарья Семенова заявила Super, что «пока что» не была приглашена на торжество.





Семенова уточнила, что свадьба уже прошла, а о «повторной» Бегак бы ей рассказал. Вместе с тем женщина верит, что этот союз ее сына продлится дольше, чем прошлый.





«Может, будет повторная [свадьба], не знаю. Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми. Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне. Я надеюсь, что так должно было быть», — откровенничала свекровь Ивлеевой.