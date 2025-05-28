Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком

Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Блогер Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Об этом сообщило новое медиа Ивлеевой «Настежь», в которое она недавно переделала один из своих Телеграм-каналов.



Команда блогера назвала событие примером новой искренности в шоу-бизнесе и умения достойно преодолевать сложные моменты.

«Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя. Мы искренне за них радуемся! Уметь жить эту жизнь не для других — это то, к чему стоило прийти», — обращалось внимание в публикации.

Вместе с постом команда Ивлеевой опубликовала короткое видео: в кадр попали свечи и ноги возлюбленных. Ролик обрывается, когда в объектив камеры попадает подол невесты.

Напомним, Филипп Бегак и Настя Ивлеева расписались в Мурманске в декабре прошлого года.

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Ольга Енгалычева

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