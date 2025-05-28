Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком

28 мая 2025, 21:45

Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Блогер Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Об этом сообщило новое медиа Ивлеевой «Настежь», в которое она недавно переделала один из своих Телеграм-каналов.





Команда блогера назвала событие примером новой искренности в шоу-бизнесе и умения достойно преодолевать сложные моменты.





«Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя. Мы искренне за них радуемся! Уметь жить эту жизнь не для других — это то, к чему стоило прийти», — обращалось внимание в публикации.