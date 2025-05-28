«Настюшка-опасность превратилась в нежную и любимую жену»: Ивлеева показала свадебные фотографии
В декабре прошлого года блогер Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак заключили брак в Мурманске.
Сегодня пара тайно сыграла свадьбу. Новое медиа Ивлеевой «Настежь», в которое она недавно переделала один из своих Телеграм-каналов, опубликовало пост и короткое видео с торжества — на нем можно увидеть лишь ноги молодоженов.
Теперь Настя решила показать поклонникам больше и в своем личном блоге опубликовала фотографии с возлюбленным в свадебных образах. На кадрах блогер предстала в атласном платье и необычной фате. Для фотосессии Настя выбрала нюдовый макияж с акцентом на губы. Филипп позировал в черных брюках и белом пиджаке.
Подписчики обрадовались такому событию и поздравили Ивлееву в комментариях.
«Настюшка-опасность превратилась в нежную и любимую жену», «Эта девушка будет удивлять нас всю жизнь», «Будьте счастливы», «Совет да любовь. Деток надо», — написали фолловеры.
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