«Настюшка-опасность превратилась в нежную и любимую жену»: Ивлеева показала свадебные фотографии

Настя Ивлеева опубликовала свадебные фотографии
Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

В декабре прошлого года блогер Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак заключили брак в Мурманске.



Сегодня пара тайно сыграла свадьбу. Новое медиа Ивлеевой «Настежь», в которое она недавно переделала один из своих Телеграм-каналов, опубликовало пост и короткое видео с торжества — на нем можно увидеть лишь ноги молодоженов.

Теперь Настя решила показать поклонникам больше и в своем личном блоге опубликовала фотографии с возлюбленным в свадебных образах. На кадрах блогер предстала в атласном платье и необычной фате. Для фотосессии Настя выбрала нюдовый макияж с акцентом на губы. Филипп позировал в черных брюках и белом пиджаке.

Филипп Бегак и Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Подписчики обрадовались такому событию и поздравили Ивлееву в комментариях.

«Настюшка-опасность превратилась в нежную и любимую жену», «Эта девушка будет удивлять нас всю жизнь», «Будьте счастливы», «Совет да любовь. Деток надо», — написали фолловеры.

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Ольга Енгалычева

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