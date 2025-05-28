«Настюшка-опасность превратилась в нежную и любимую жену»: Ивлеева показала свадебные фотографии

28 мая 2025, 22:06

Настя Ивлеева опубликовала свадебные фотографии

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

В декабре прошлого года блогер Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак заключили брак в Мурманске.





Сегодня пара тайно сыграла свадьбу. Новое медиа Ивлеевой «Настежь», в которое она недавно переделала один из своих Телеграм-каналов, опубликовало пост и короткое видео с торжества — на нем можно увидеть лишь ноги молодоженов.



Теперь Настя решила показать поклонникам больше и в своем личном блоге опубликовала фотографии с возлюбленным в свадебных образах. На кадрах блогер предстала в атласном платье и необычной фате. Для фотосессии Настя выбрала нюдовый макияж с акцентом на губы. Филипп позировал в черных брюках и белом пиджаке.



Филипп Бегак и Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)



Подписчики обрадовались такому событию и поздравили Ивлееву в комментариях.





«Настюшка-опасность превратилась в нежную и любимую жену», «Эта девушка будет удивлять нас всю жизнь», «Будьте счастливы», «Совет да любовь. Деток надо», — написали фолловеры.

