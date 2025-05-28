Валерия перечислила своих любимых молодых артистов
Валерия дала интервью YouTube-каналу «Историс – Откройте, Давид!», в котором поделилась списком молодых российских исполнителей, которых считает наиболее талантливыми.
Особую симпатию певица проявляет к Севиль, в которой Валерия видит артистизм и благородство.
Несмотря на существенную разницу в музыкальных стилях, пришлась по душе артистке Мари Краймбрери.
«Она работает в совсем другом стиле, но, по моему мнению, очень талантлива», – подчеркнула гостья шоу.Также в свой список Валерия включила Тосю Чайкину, Нилетто, Акмаля и Мери Гу.
К слову, в перечне не было дочери Валерии – певицы Шены Шульгиной. Жена Иосифа Пригожина объяснила, что в данном случае оценивала исключительно профессиональные качества артистов, а не личные связи.