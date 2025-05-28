Валерия перечислила своих любимых молодых артистов

28 мая 2025, 21:39

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Валерия дала интервью YouTube-каналу «Историс – Откройте, Давид!», в котором поделилась списком молодых российских исполнителей, которых считает наиболее талантливыми.





Особую симпатию певица проявляет к Севиль, в которой Валерия видит артистизм и благородство.



Несмотря на существенную разницу в музыкальных стилях, пришлась по душе артистке Мари Краймбрери.





«Она работает в совсем другом стиле, но, по моему мнению, очень талантлива», – подчеркнула гостья шоу.