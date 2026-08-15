Филипп Киркоров готовит открытие памятника родителям на Троекуровском кладбище
Филипп Киркоров откроет памятник родителям на Троекуровском кладбище 9 сентября
Филипп Киркоров рассказал о планах открыть памятник своим родителям на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом певец сообщил журналистам на вечеринке в честь дня рождения модели Валентины Алексеевой, передаёт Super.
Артист решил провести церемонию 9 сентября — эта дата имеет для его семьи особое значение. По словам Киркорова, в Болгарии и Советском Союзе этот день был связан с освобождением страны от фашистских захватчиков. Отец певца, Бедрос Киркоров, очень уважал эту дату и считал её важной.
«Это важная дата для Болгарии и Советского Союза. 9 сентября Советская армия освободила Болгарию от фашистских захватчиков. Папа у меня был очень патриотичным и очень чтил этот праздник, поэтому я решил, что мы обязательно должны открыть памятник в честь моих родителей именно 9 сентября на Троекуровском кладбище», — рассказал Филипп.Мать певца, Виктория Марковна Лихачёва (Киркорова), умерла 30 апреля 1994 года в возрасте 57 лет. Этот день стал для Филиппа особенно тяжёлым ещё и потому, что он совпал с его днём рождения. Женщина умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В момент её смерти Киркоров находился на гастролях и не успел попрощаться с матерью.
Отец артиста, Бедрос Киркоров, ушёл из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, возникшая на фоне осложнений после пневмонии.
Утрата отца стала для Филиппа тяжёлым испытанием. После смерти Бедроса певец признавался, что ему было непросто смириться с потерей самого близкого человека.