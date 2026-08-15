Филипп Киркоров готовит открытие памятника родителям на Троекуровском кладбище

15 августа 2026, 09:42

Филипп Киркоров откроет памятник родителям на Троекуровском кладбище 9 сентября

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал о планах открыть памятник своим родителям на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом певец сообщил журналистам на вечеринке в честь дня рождения модели Валентины Алексеевой, передаёт Super.





Артист решил провести церемонию 9 сентября — эта дата имеет для его семьи особое значение. По словам Киркорова, в Болгарии и Советском Союзе этот день был связан с освобождением страны от фашистских захватчиков. Отец певца, Бедрос Киркоров, очень уважал эту дату и считал её важной.





«Это важная дата для Болгарии и Советского Союза. 9 сентября Советская армия освободила Болгарию от фашистских захватчиков. Папа у меня был очень патриотичным и очень чтил этот праздник, поэтому я решил, что мы обязательно должны открыть памятник в честь моих родителей именно 9 сентября на Троекуровском кладбище», — рассказал Филипп.