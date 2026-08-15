Филипп Киркоров подарил часы Rolex с бриллиантами 20-летней модели
Обладательница титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева отметила 20-летие в Монако, а продолжила празднование уже в Москве — в компании друзей и близких. Об этом сообщает Super.
Одним из гостей стал Филипп Киркоров. Певец решил не ограничиваться поздравлениями и подарил имениннице часы Rolex, украшенные бриллиантами. Валентина приняла подарок и поблагодарила артиста, а сам Киркоров во время совместной фотосессии настолько растрогался, что даже не смог сдержать слёз. Стоимость подобных часов, в зависимости от конкретной модели и характеристик украшений, может составлять от 1,5 до 10 миллионов рублей.
При этом это далеко не первый роскошный подарок, который оказался в центре внимания в день рождения модели. Ранее Валентина показала фотографии из номера отеля в Монако, где её окружали букеты роз и подарки от известных брендов: три коробки Cartier, два презента от Chanel и пакет Hermès.
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