Филипп Киркоров подарил часы Rolex с бриллиантами 20-летней модели

15 августа 2026, 07:26

Филипп Киркоров подарил модели Валентине Алексеевой часы Rolex

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Обладательница титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева отметила 20-летие в Монако, а продолжила празднование уже в Москве — в компании друзей и близких. Об этом сообщает Super.