Третья фанатка Киркорова выиграла суд, но деньги за отменённый концерт ей не вернут – подробности

Сегодня, 24 мая, свой день рождения отмечает Евгения Осипова — талантливая российская актриса театра и кино. Ей исполняется 39 лет. Широкую известность скромная блондинка получила в 2007 году, когда на экраны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки», где она сыграла одну из главных ролей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».