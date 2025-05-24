Третья фанатка Киркорова выиграла суд, но деньги за отменённый концерт ей не вернут – подробности

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Третья фанатка Филиппа Киркорова выиграла суд, однако ей не удастся вернуть деньги за отменённый концерт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ещё одна поклонница исполнителя подала иск в суд на ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Жительница Краснодара в 2022 году приобрела билет на концерт артиста в подарок своей родительнице на День матери.
Изначально концерт был запланирован на 9 декабря, затем несколько раз переносился, а в итоге и вовсе был отменён.
Женщине удалось отсудить у компании Киркорова 12 394 рублей, в которые входят моральная компенсация и судебные расходы. Однако счета ООО заблокированы уже год, поэтому возврата денег ей не добиться.
Сейчас Киркоров снова переносит свои выступления из-за бурсита – воспаления суставов после серьёзного ожога руки.
Напомним, что в конце апреля на певце загорелась куртка во время выступления в Петербурге. Артисту диагностировали дефект кожных покровов, поэтому ему необходимо ежедневно делать перевязки, а перелёты запрещены. Осложнения развились на фоне сахарного диабета.
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Изначально концерт был запланирован на 9 декабря, затем несколько раз переносился, а в итоге и вовсе был отменён.
Женщине удалось отсудить у компании Киркорова 12 394 рублей, в которые входят моральная компенсация и судебные расходы. Однако счета ООО заблокированы уже год, поэтому возврата денег ей не добиться.
Сейчас Киркоров снова переносит свои выступления из-за бурсита – воспаления суставов после серьёзного ожога руки.
Напомним, что в конце апреля на певце загорелась куртка во время выступления в Петербурге. Артисту диагностировали дефект кожных покровов, поэтому ему необходимо ежедневно делать перевязки, а перелёты запрещены. Осложнения развились на фоне сахарного диабета.
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Анастасия Чинкова