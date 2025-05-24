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Третья фанатка Киркорова выиграла суд, но деньги за отменённый концерт ей не вернут – подробности

Третья фанатка Киркорова выиграла суд из-за отменённого концерта
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Третья фанатка Филиппа Киркорова выиграла суд, однако ей не удастся вернуть деньги за отменённый концерт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ещё одна поклонница исполнителя подала иск в суд на ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Жительница Краснодара в 2022 году приобрела билет на концерт артиста в подарок своей родительнице на День матери.

Изначально концерт был запланирован на 9 декабря, затем несколько раз переносился, а в итоге и вовсе был отменён.

Женщине удалось отсудить у компании Киркорова 12 394 рублей, в которые входят моральная компенсация и судебные расходы. Однако счета ООО заблокированы уже год, поэтому возврата денег ей не добиться.

Сейчас Киркоров снова переносит свои выступления из-за бурсита – воспаления суставов после серьёзного ожога руки.

Напомним, что в конце апреля на певце загорелась куртка во время выступления в Петербурге. Артисту диагностировали дефект кожных покровов, поэтому ему необходимо ежедневно делать перевязки, а перелёты запрещены. Осложнения развились на фоне сахарного диабета.

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«Не представляю, как можно быть такой глупой!»: невеста Лепса вывела из себя Даниила Вахрушева в шоу «Мастер игры»
Даниил Вахрушев назвал Аврору Кибу дурой в шоу «Мастер игры»
24 мая 2025, 15:01

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

19летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба угодила в скандал на шоу «Мастер игры». Один из участников проекта усомнился в умственных способностях девушки.
Во второй серии реалити-шоу отношения между участниками накалились еще больше.

Во время битвы за деньги и иммунитет внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева расплакалась. Ее возмутило поведение актера Даниила Вахрушева. За девушку вступилась Аврора Киба и стала участницей конфликта.

Даниил грубо высказался об обеих участницах проекта.

«Какая же она тупая! Глупая Маша наговорила про меня фигни. Вообще не вдупляет, что происходит. Просто деревянный человек, деревяннейший! Я просто не представляю, как можно быть такой глупой! Авроре 18 лет, она — дура! За меня могут проголосовать просто из-за двух женщин, у которых пузырьки в голове», — возмущался артист.

Со слов Даниила, Киба испытывает к Вахрушеву личную неприязнь. Невеста Лепса же попыталась опровергнуть обвинения, но дала понять, что рада конфликтам между звездами.

Когда другие участники захотели вмешаться в словесную перепалку и примирить конфликтующих, Аврора отказалась от такой помощи.

«А в честь чего? Пусть еще побесится», — отметила девушка.

Сама возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» в своих умственных способностях не сомневается. Ранее Киба даже говорила, что пришла на шоу как раз для демонстрации интеллекта.

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Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной пластики на лице
24 мая 2025, 14:33

Рита Дакота (фото: Telegram @ritadakotatelega)

Рите Дакоте удалось уговорить хирурга исправить последствия неудачной операции на лице. Об этом пишет издание «Страсти».
35-летняя артистка недавно сделала операцию по коррекции век. Результатами хирургического вмешательства Дакота поделилась со своими подписчиками, отметив, что совершенно недовольна результатом.

Теперь певица решилась исправить неудачную операцию и обратилась к известному хирургу, который согласился ей помочь.

Однако специалист предупредил Дакоту, что процедура может повлечь за собой осложнения. Он уточнил, что убрать образовавшуюся ямку не щеке не удастся, но получится сделать повторную коррекцию век.

«Ура, он меня взял, это самый счастливый день в моей жизни! Знаете, что я думаю, вот не получился у меня брак с первого раза, зато второй отличный, не получилась карьера на "Фабрике", зато потом какую построила, уникальную. Может, и глаза со второго раза получатся», – подчеркнула Дакота.
Также звезда призвала женщин подумать, прежде чем идти на изменения внешности с помощью хирургического вмешательства. Она отметила, что потратила 10 месяцев, много денег и нервов, а в итоге испортила себе лицо. Теперь ей придётся пройти через то же, чтобы вернуть изначальный вид и то не до конца.

Кроме того, артистка добавила, что оперировавший её хирург не призвал своей вины и отказался исправлять ошибки.

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«Что ревновать-то?»: Николай Басков объяснил поцелуи с женой Александра Реввы
Николай Басков ответил на заявление Александра Реввы о поцелуях с его женой
24 мая 2025, 14:15

Николай Басков (Фото: Инстаграм*/nikolaibaskov)

Николай Басков ответил на заявление Александра Реввы, который не против поцелуев «натурального блондина» со своей супругой. Эстрадный певец подчеркнул, что позволяет себе такие вольности только с давними друзьями. Его слова передает «7Дней».
«Я дружу с ними уже 20 лет, что ревновать-то? Я же знаю, кого мне целовать, а кого не целовать, у меня же грань есть», — пояснил народный артист на церемонии вручения музыкальной премии RU.TV.
Стоит добавить, что Николай Басков известен своей привычкой целовать коллег и поклонниц. Раньше он пытался это сделать на сцене с Любовью Успенской, а также снимался в страстной сцене с Мариной Федункив. Пару лет назад снова привлек внимание, прижимая к груди зрительницу на концерте.

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#артист
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Неизлечимая болезнь сына, предательство мужа и роман с 18-летним блогером: «Доярке из Хацапетовки» Евгении Осиповой — 39 лет
24 мая 2025, 14:14

Евгения Осипова (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Сегодня, 24 мая, свой день рождения отмечает Евгения Осипова — талантливая российская актриса театра и кино. Ей исполняется 39 лет. Широкую известность скромная блондинка получила в 2007 году, когда на экраны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки», где она сыграла одну из главных ролей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Евгения Осипова с мамой Ираидой Михайловной (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Евгения Осипова появилась на свет 24 мая 1986 года в городе Тула. В 9 лет девочка потеряла отца, он скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба. Все заботы о ребенке легли на плечи матери. Ираида Михайловна работала не жалея себя, для того чтобы дать дочери всё самое лучшее, но зарплаты помощника повара в детском доме-интернате мало на что хватало.

К 14 годам Евгения решила самостоятельно зарабатывать деньги и начала работать в модельном бизнесе. Красавицу Осипову быстро заметили и пригласили в столичное агентство. Так Евгения переехала в Москву и обучение в старших классах заканчивала уже там.

Успешная модельная карьера не отменяла стремления Осиповой получить высшее образование. Она намеревалась подать документы на экономический факультет, но затем, собравшись с духом, решила попробовать свои силы на вступительных экзаменах в театральные учебные заведения. Евгения с первого раза поступила в РАТИ-ГИТИС, став студенткой мастерской Б. А. Морозова и М. Г. Розовского. В 2007 году она успешно завершила обучение, получив диплом об актёрском образовании.

Работа в кино


Евгения Осипова (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Еще будучи студенткой, Осипова начала съемки в кино. Первые ее работы были в качестве актрисы эпизодических ролей в картинах «Дорогая Маша Березина», «Холостяки» и «Талисман любви».

Настоящий успех настиг Евгению после роли Кати Матвеевой в сериале «Доярка из Хацапетовки». Зрители с первых серий полюбили главную героиню картины, а популярность актрисы начала расти как снежный ком. Однако артистка не смогла избежать положения заложницы одного амплуа.

«Роль в «Доярке из Хацапетовки» была моей первой главной ролью. Но на следующее утро после премьеры мы все проснулись знаменитыми. Тогда вся Тула узнала, что я — это я. Я очень благодарна этому проекту и безумно его люблю. Но эта история сыграла со мной злую шутку, потому что проснуться знаменитыми — мы проснулись и подумали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе. Но так не случилось, и на какое-то время я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, но только в худших версиях», — рассказывала актриса в интервью медиаплатформе «Смотрим».

Актрисе долгое время приходилось доказывать, что она может играть разные роли, как положительные, так и отрицательные. При этом фильмы с участием Евгении Осиповой выходили ежегодно. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 60 работ, в число которых входят картины «Башня», «Большие надежды», «Закрытая школа», «Ключи от прошлого», «Разорванные нити», «Городская рапсодия», «Когда солнце взойдёт» и «Заложники», где актриса сыграла главные роли.

Личная жизнь


Евгения Осипова с детьми Максимом и Софьей (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Актриса с самого начала карьеры не любила распространяться о своей личной жизни. О романах Осиповой до официального брака мало что известно. В кулуарах поговаривали об отношениях Евгении с актером Андреем Барило и режиссёром Сергеем Швыдким, но подтверждений этим слухам не нашлось.

В 2011 году актриса вышла замуж за кинооператора Анатолия Симченко. Пара познакомилась на съемках сериала «Башня», и вскоре дружеские отношения переросли в крепкую семью. В 2012 году у возлюбленных родился первенец Максим. С появлением семьи актерская работа отошла у Евгении на второй план, и она стала больше времени посвящать родным. В 2015 году появился второй ребенок — дочка София.

В 2021 году Максиму был установлен диабет 1 типа, что стало большим испытанием для семьи. Для актрисы такое известие было большим ударом, она всё свое время посвящала ребенку и начала вникать в тонкости лечения. Супруг же в это время начал отдаляться от семьи. В 2022 году стало известно, что Симченко и Осипова развелись. На передаче «Секрет на миллион» Евгения расскажет:

«У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными… Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой».

Ложь и измены в шоу-бизнесе: шокирующие откровения Гогена Солнцева, Шаляпина и Степана Меньщикова о чужих детях и предательствах
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Актриса сейчас


Евгения Осипова (Фото: скриншот т/п «Секрет на миллион»)

Евгения Осипова продолжает свою творческую карьеру. В настоящее время она участвует в постановках «Жениться нельзя расстаться» и «Чудо в большом городе». В кино актриса появляется заметно реже. Последний раз Осипова снималась в сериале «Чужие люди» 2024 года.

В 2023 году публике стало известно о новом романе актрисы. Ее возлюбленным оказался 18-летний блогер Андрей Карпов, известный в сети под ником Гликоген-ТВ. Как сейчас развиваются отношения пары, не известно, оба предпочитают не выставлять личную жизнь на показ.


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Диана Гурцкая пришла на праздник крестной дочери вместе с сыном
24 мая 2025, 14:09

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

Певица Диана Гурцкая появилась на музыкальной презентации своей крестной дочери Мариам Джагалонии, которая прошла в центре Москвы. Артистка вышла в свет вместе с сыном.
Джалагония родилась в музыкальной семье, она активно развивает творческую карьеру.

Гурцкая поддержала близкого человека вместе с 17-летним сыном. Константин принес огромный букет белых роз. На презентации они находились в первом ряду. Мариам поблагодарила крестную маму за то, что та была рядом и призналась ей в любви.

Джалагонии исполнился 21 год. Она отметила, что все это время прожито не зря.

Мариам Джалагония (Фото: Инстаграм* @jalagonia_music)


«Спасибо всем, кто рядом. Жизнь, спасибо тебе за щедрые подарки. Спасибо за лучших людей рядом. Спасибо за уроки, хоть порой и нелегкие. За возможность петь и дарить любовь людям. Я была создана на этой планете для того, чтобы неистово любить и делиться с миром своей бесконечной любовью», — обратила внимание Мариам.

Девушка также дала наставления самой себе: работать, не жалеть себя, быть честной перед собой же.

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