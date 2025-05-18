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«Ничего себе»: Киркоров не купил статуэтку пантеры и варана в стразах почти за 3 млн руб

Киркоров получил кулич и афишу вместо статуэтки пантеры за 2,5 млн руб
Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)

Филиппа Киркорова стали преследовать неудачи еще до начала его выступления в Петербурге, где он едва не сгорел из-за пиротехники. Исполнитель хита «Просто подари» не смог приобрести в качестве сувениров статуэтки общей стоимостью практически три миллиона рублей.
«Какая пантера, ничего себе. Заберу», — говорил поп-король российской эстрады журналистам.

Помимо этого, певцу понравился стразовый варан за 240 рублей и енот из меха, чья цена неизвестна.

«Будем вылетать, все заберем», — добавил Филипп Бедросович в шоу «Однажды».
При этом через пару дней, когда артист ехал в столицу, магазин был закрыт. Вместо сувениров он получил от фанатов кулич и афишу своего сольного выступления, на которое были распроданы все билеты.

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#звёзды
#шоу-бизнес
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Намекнули на свадьбу? Shaman анонсировал свою новую песню в кадре с Мизулиной
Shaman анонсировал свою новую песню «Первая любовь»
18 мая 2025, 16:42

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/@shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал в личном Telegram-канале свою новую песню «Первая любовь». Исполнитель опубликовал кадры со своей возлюбленной Екатериной Мизулиной, которая держит на видео роскошный букет.
По словам Ярослава, в сети уже можно прослушать небольшой отрывок его композиции. Он добавил, что представит новый хит 24 мая, когда в российских школах прозвучит Последний звонок.

«Предлагаю школьникам и выпускникам снимать тематические видео под этот звук и выкладывать у себя на страничках с хештегом #SHAMANперваялюбовь. Самые популярные ролики возьмём в клип, который выйдет 24-го мая вместе с релизом песни», — написал Дронов.
Перед этим стало известно, что Мизулина и Дронов подрались по время прямого эфира в Minecraft. Трансляция была запущена ко Дню Победы.

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#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
#shaman
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«Мы с Анатолием вместе навсегда»: Певица Слава открыта к новым отношениям, но не забывает про бывшего
Слава заявила, что открыта к новым романам, но не забывает про Данилицкого
18 мая 2025, 16:24

Певица Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава заявила в своем блоге, что открыта к новым отношениям, однако при этом она не забывает про экс-партнера Анатолия Данилицкого.
«Мы с Анатолием вместе навсегда, потому что у нас дочь Антонина. Но сейчас наши отношения больше как у родных людей, друзей», — объяснила артистка.

По ее словам, она открыта для новых отношений и уже активно флиртует. 44-летняя знаменитость считает, что ее возраст не является поводом ставить на себе крест и отказываться от романов.

Слава добавила, что не испытывает нехватки в восхищенных мужских взглядах.

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#скандал
#отношения
#любовь
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«Я плакала днями и ночами»: что пережила Салтыкова в браке с солистом группы «Форум»
Ирина Салтыкова пережила рукоприкладство и измены мужа Виктора
18 мая 2025, 16:24

Ирина Салтыкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певица Ирина Салтыкова раскрыла подробности своего брака с мужем Виктором. Как пишет KP.RU, будущая пара познакомилась в 1986 году, а спустя год на свет появилась дочь Алиса. Проблемы начались в 1988 году, тогда исполнительница ушла из «Миража».
«Он пил очень много. Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. <…> Рукоприкладство также было, и не раз. Он распускал руки», — рассказывала Ирина Салтыкова.

Она добавила, что солист группы «Форум» подталкивал ее к абортам. Знаменитость развелась с Салтыковым в 1994-м, оставшись с маленьким ребенком на руках. Еще одним ударом стала онкология, которую обнаружили в том же году.

«Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала», — вспоминала певица.

В 1995 году Ирина получила известность после выхода песни «Серые глаза», а еще снялась в фильме «Брат-2». На телевидении Салтыкова появилась в 2022 году. Замуж Ирина больше не вышла, но имела, по ее словам, два длительных романа, не считая брака.

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Дочь Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Германики

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
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Дочь Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Германики
18 мая 2025, 15:54

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Дочь Леонида Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Валерии Гай Германики, пишет «Абзац».
По словам Варвары Видо, о съемках она узнала из соцсетей.

«К сожалению, я ничего не знаю о проекте. Сама о фильме узнала из новостей только на днях», — отметила она.

Неделю назад Валерия Гай Германика объявила о начале съемок боди-хоррора, который должен стать конкурентом зарубежного фильма «Субстанция». Как утверждает режиссер, в картине должен сняться Леонид Якубович. Сам ведущий еще не комментировал эти новости.

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*Запрещен в РФ
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#картины
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#артист
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Бьянка Цензори в провокационном наряде прогулялась по фермерскому рынку в Испании
Бьянка Цензори в прозрачном топе прогулялась по фермерскому рынку в Испании
18 мая 2025, 15:26

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Бьянка Цензори составила откровенный образ для похода на фермерский рынок в Испании, чем шокировала общественность.
На сегодняшний день скандальный рэпер и его жена отдыхают в Испании. Они остановились на вилле на Майорке. Супруги быстро освоились на курорте: они ходят за покупками по местным лавкам.

Недавно Бьянку заметили на рынке в абсолютно прозрачном топе, под которым у нее не оказалось бра. Очевидцы остались в шоке от выхода избранницы музыканта. Самого Канье Уэста не смущало повышенное внимание к его спутнице.

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