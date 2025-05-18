«Ничего себе»: Киркоров не купил статуэтку пантеры и варана в стразах почти за 3 млн руб

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)
Филиппа Киркорова стали преследовать неудачи еще до начала его выступления в Петербурге, где он едва не сгорел из-за пиротехники. Исполнитель хита «Просто подари» не смог приобрести в качестве сувениров статуэтки общей стоимостью практически три миллиона рублей.
«Какая пантера, ничего себе. Заберу», — говорил поп-король российской эстрады журналистам.
Помимо этого, певцу понравился стразовый варан за 240 рублей и енот из меха, чья цена неизвестна.
«Будем вылетать, все заберем», — добавил Филипп Бедросович в шоу «Однажды».При этом через пару дней, когда артист ехал в столицу, магазин был закрыт. Вместо сувениров он получил от фанатов кулич и афишу своего сольного выступления, на которое были распроданы все билеты.
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