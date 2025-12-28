Филипп Киркоров хочет замаскировать обгоревший локоть татуировкой

28 декабря 2025, 18:18

Киркоров заявил, что замаскирует обгоревший локоть татуировкой солнца

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров показал журналистам локоть, пострадавший от пиротехники на недавнем концерте в Петербурге. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.





Артист признался, что намерен скрыть обгоревший участок кожи татуировкой — он уже выбрал рисунок солнца, который скроет шрам.



Хотя шрам уже не доставляет певцу дискомфорта, травма серьёзно выбила его из графика: восстановление затянулось почти на месяц и повлияло на рабочие планы.





«Это был, конечно, жёсткий период в моей жизни <…>. Я лечился, я потерял очень много работы», — поделился Киркоров.