Филипп Киркоров хочет замаскировать обгоревший локоть татуировкой

Киркоров заявил, что замаскирует обгоревший локоть татуировкой солнца
Филипп Киркоров показал журналистам локоть, пострадавший от пиротехники на недавнем концерте в Петербурге. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.
Артист признался, что намерен скрыть обгоревший участок кожи татуировкой — он уже выбрал рисунок солнца, который скроет шрам.
Хотя шрам уже не доставляет певцу дискомфорта, травма серьёзно выбила его из графика: восстановление затянулось почти на месяц и повлияло на рабочие планы.
«Это был, конечно, жёсткий период в моей жизни <…>. Я лечился, я потерял очень много работы», — поделился Киркоров.